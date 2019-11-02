Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МХАТ им. Горького восстановил постановку "Синяя птица" в версии Станиславского

Спектакль представили в субботу на основной сцене театра

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. МХАТ им. М. Горького подготовил реконструкцию аутентичной версии спектакля "Синяя птица", над постановкой которой в 1908 году работал Константин Станиславский. Постановку, которую готовили худрук театра Эдуард Бояков и заслуженная артистка России Наталья Пирогова, представили в субботу на основной сцене театра.

"Вы станете свидетелями реконструкции спектакля, который был поставлен в 1908 году Константином Сергеевичем Станиславским и его соратниками - Леопольдом Сулержицким и Иваном Москвиным. С тех пор спектакль не покидал репертуар МХАТ, стал настоящей легендой, воспитал не одно поколение не только театральных зрителей, но и актеров", - сказал со сцены Бояков.

В нынешней версии играет Лариса Жуковская, которая исполняет роль в спектакле на протяжении 60 лет. "Сегодня она бабушка, а раньше она была внучкой, и между этим было много ролей", - добавил худрук. В спектакле также принимают участие Иван Криворучко, Борис Бачурин, Елена Катышева, Наталья Пирогова, Андрей Погодин и другие артисты театра.

"Мы считаем, что это тот же спектакль, это преемственность, передача. У спектакля было несколько этапов, были восстановления. Мы сделали такую работу, которая должна выполняться каждое поколение", - сказал Бояков ТАСС.

Как пояснила ТАСС художник реконструкции Елена Зыкова, при оформлении была использованы музейные и архивные данные. "Музей МХАТ предоставил нам большое количество материалов, это и оригинальные эскизы Владимира Егорова (автора оригинального оформления - прим. ТАСС), и ткани. Их цвет, конечно, уже потерял свою активность, но тем не менее были подробные описания фактуры, благодаря которым мы могли точно определить, где лен, а где бархат", - уточнила она.

В постановке Боякова используются и предметы, которые сохранились с самой первой версии спектакля. "Это корона Ночи, нимб Света, пояс отца. Все эти элементы были по-максимуму отреставрированы, приведены в надлежащий вид, чтобы они могли дальше использоваться в спектакле", - добавила Зыкова.

Реклама на ТАСС
Юбилейный фестиваль кинокомедий "Улыбнись, Россия!" открылся в Туле
В первый день смотра награды получили Алиса Фрейндлих, Клара Новикова, Юрий Гальцев и другие деятели культуры
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС