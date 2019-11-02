МХАТ им. Горького восстановил постановку "Синяя птица" в версии Станиславского

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. МХАТ им. М. Горького подготовил реконструкцию аутентичной версии спектакля "Синяя птица", над постановкой которой в 1908 году работал Константин Станиславский. Постановку, которую готовили худрук театра Эдуард Бояков и заслуженная артистка России Наталья Пирогова, представили в субботу на основной сцене театра.

"Вы станете свидетелями реконструкции спектакля, который был поставлен в 1908 году Константином Сергеевичем Станиславским и его соратниками - Леопольдом Сулержицким и Иваном Москвиным. С тех пор спектакль не покидал репертуар МХАТ, стал настоящей легендой, воспитал не одно поколение не только театральных зрителей, но и актеров", - сказал со сцены Бояков.

В нынешней версии играет Лариса Жуковская, которая исполняет роль в спектакле на протяжении 60 лет. "Сегодня она бабушка, а раньше она была внучкой, и между этим было много ролей", - добавил худрук. В спектакле также принимают участие Иван Криворучко, Борис Бачурин, Елена Катышева, Наталья Пирогова, Андрей Погодин и другие артисты театра.

"Мы считаем, что это тот же спектакль, это преемственность, передача. У спектакля было несколько этапов, были восстановления. Мы сделали такую работу, которая должна выполняться каждое поколение", - сказал Бояков ТАСС.

Как пояснила ТАСС художник реконструкции Елена Зыкова, при оформлении была использованы музейные и архивные данные. "Музей МХАТ предоставил нам большое количество материалов, это и оригинальные эскизы Владимира Егорова (автора оригинального оформления - прим. ТАСС), и ткани. Их цвет, конечно, уже потерял свою активность, но тем не менее были подробные описания фактуры, благодаря которым мы могли точно определить, где лен, а где бархат", - уточнила она.

В постановке Боякова используются и предметы, которые сохранились с самой первой версии спектакля. "Это корона Ночи, нимб Света, пояс отца. Все эти элементы были по-максимуму отреставрированы, приведены в надлежащий вид, чтобы они могли дальше использоваться в спектакле", - добавила Зыкова.