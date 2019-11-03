Концепцию сохранения генуэзской крепости в Севастополе подготовят к декабрю

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Специалисты музея-заповедника "Херсонес Таврический" к началу декабря должны предоставить в Минкультуры России концепцию реставрации и благоустройства генуэзской крепости Чембало в Севастополе, сообщила ТАСС директор музея Елена Морозова.

"Сейчас мы очень плотно занимаемся Чембало - будем представлять свои планы по благоустройству, консервации, реставрации этого уникального памятника и, конечно, по дальнейшему использованию. До 30 ноября мы должны представить свою концепцию в министерство", - сказала Морозова.

Средневековая крепость находится на берегу Балаклавской бухты, она была центром генуэзской колонии Капитанство Готия. Сейчас строение в плачевном состоянии, доступ внутрь закрыт. Крепость является объектом музейного комплекса "Херсонес Таврический", однако туристической инфраструктуры там нет.

Морозова также сообщила, что пока не решен вопрос и по второму средневековому объекту, который находится в ведении "Херсонеса" - крепости Каламита (V-XV века) на вершине монастырской скалы в Инкермане. Сохранились только фрагменты башен и стены, а также лестница в скале, ведущая в созданный в ней монастырь.

Место, где расположен современный Севастополь, было заселено 2,5 тыс. лет назад. В 424-421 гг. до н.э. там была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический, город просуществовал до конца ХIV в. н.э. В Средние века здесь основали свои поселения генуэзские купцы, а в XV веке территория стала подконтрольна Крымскому ханству.