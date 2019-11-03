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Домонгольские фрески XII века представили в Пскове в ходе акции "Ночь искусств"

Запись на сеансы уже "под завязку", отметила пресс-секретарь Псковского музея-заповедника Марина Николаева

ПСКОВ, 3 ноября. /ТАСС/. Псковские музейщики в ходе акции "Ночь искусств" открыли в воскресенье для посещений Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря XII века, вошедший летом этого года в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и являющийся единственным в России, где лучше всего сохранились домонгольские фрески. Об этом сообщила в воскресенье ТАСС пресс-секретарь Псковского музея-заповедника Марина Николаева.

"В 19:00 мск на экскурсию в храм (Спасо-Преображенский собор - прим. ТАСС) отправилась первая группа, потом сеансы состоятся в 20:00 и 21:00. Запись на сеансы уже под завязку, каждая группа состоит примерно из 30 человек. Это уникальная акция, поскольку Псков в 2019 году впервые вошел в Список всемирного наследия ЮНЕСКО с 10 памятниками от XII до XVII века. В этом году музей находится в несколько стесненных обстоятельствах, имею в виду реставрацию многих объектов музея. Но несмотря на это мы не могли горожан оставить без акции "Ночь искусств", сделали все мероприятия бесплатными", - сказала собеседница агентства.

Древний собор Преображения Господня Мирожского монастыря - это самая первая каменная церковь Пскова и единственный храм византийского типа, который был построен во времена зарождения христианства. Над созданием там уникальных домонгольских фресок 8 веков назад трудились первоклассные греческие мастера. Сейчас увидеть уникальные изображения считается большой удачей - двери храма для паломников и туристов открывают не всегда. Внутри собора поддерживается особый климатический режим: если на улице дождь или просто сырая погода, доступ внутрь закрыт.

"Все климатологические службы готовы к такому потоку посетителей, нам разрешено принять до ста человек. Конечно, колебания влажности будут в пределах 2-3%, но мы готовы пойти на это на один день. Среди тех, кто записался, - и паломники, и приезжие, и местное население. Экскурсию для них проведут старшие научные сотрудники музея, специалисты отдела фресковой живописи", - пояснила Николаева.

Фресковые росписи собора Мирожского монастыря создавались одновременно с возведением храма и просуществовали до XVII века, после чего были покрыты побелкой. Об их существовании стало известно лишь в 1856 году, когда в ходе ремонта собора, приуроченного к его 700-летию, под обвалившимися участками побелки открылись фрагменты фресок.

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