Первый в регионе тифлокомментированный спектакль презентовали на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Сотрудники библиотеки для слепых и слабовидящих имени Маяковского в Ставрополе презентовали в воскресенье во время акции "Ночь искусств" первый в регионе тифлокомментированный спектакль. Он вошел в многоформатное издание о театре, рассказала ТАСС директор библиотеки Екатерина Захарова.

"В Год театра сотрудники библиотеки подготовили многоформатное издание "Театра мир откроет нам кулисы". В доступном формате для незрячих в нем представлена информация о краевом академическом театре драмы, в том числе схемы помещений, залов. Вошел в издание первый в регионе тифлокомментированный спектакль "Детектор лжи", - сказала она.

Труппа театра предоставила библиотеке видеозапись спектакля, одна из сотрудниц библиотеки прошла в Москве обучение тифлокомментированию. "Незрячие и слабовидящие люди слышат диалоги и звуки, но не могут видеть происходящее на сцене, а это тоже очень важно, чтобы понять идею режиссера. Тифлокомментарий помогает восполнить эти неозвученные моменты. Планируем продолжить эту практику, театр воодушевился сотрудничеством, будем делать доступными для незрячих и другие спектакли", - пояснила Захарова.

Спектакль будет доступен для коллективного просмотра в библиотеке. "Но стараемся идти навстречу, будем предоставлять читателям издание и для ознакомления дома. Интерес большой, часто нашим читателям не хватает помощи и поддержки при визуальном восприятии того или иного мероприятия, уже есть первые запросы на выдачу издания и спектакля домой", - отметила директор библиотеки.

Во время акции "Ночь искусств" посетители библиотеки познакомились с арт-объектами из дерева и металла, выполненными местными мастерами. Незрячий музыкант рассказал о работе с нотной грамотой по системе Брайля и показал возможность создания музыкальных произведений с помощью современной техники, а профессиональные танцоры провели для посетителей мастер-классы.

"Ночь искусств" в воскресенье объединит музеи, театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы по всей стране. Всего в рамках акции организовано более 3,5 тыс. мероприятий - выставок, спектаклей, мастер-классов и других.