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Умер композитор Владлен Неплох

Ему было 83 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Российский музыкант, педагог и композитор Владлен Неплох, заведующий музыкальной частью Театра имени В. Ф. Комиссаржевской, умер в возрасте 83 лет, говорится в сообщении на официальной странице театра в соцсети "ВКонтакте".

"С большой скорбью сообщаем, что сегодня скончался Владлен Шмеркович Неплох - известный российский музыкант, педагог, композитор. С 1985 года работал в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской в оркестре, с 1996 года - заведующим музыкальной частью <...>. Он был известным джазовым музыкантом, играл в петербургских оркестрах, в том числе и в знаменитом оркестре Вайнштейна", - отмечается в сообщении.

С 19 лет Неплох играл в оркестрах Александра Вепринского, Александра Блехмана и Вайнштейна. С 1988 года преподаватель высшей квалификационной категории по классу бас-гитары в Школе искусств имени Ростроповича.

В Театре имени В. Ф. Комиссаржевской ему принадлежит музыкальное оформление спектаклей "Доходное место", "Живой товар", "Тише, афиняне!", "Утоли моя печали…", "Театр", "Про Любовь" и множества других постановок.

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Россия
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