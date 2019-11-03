Мультфильм "Семейка Аддамс" возглавил российский прокат в выходные

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Мультфильм "Семейка Аддамс" (The Addams Family) стал лидером российского проката, собрав 387,5 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 31 октября по 3 ноября.

Американский анимационный фильм, основанный на комиксах Чарльза Аддамса, вышел в российский прокат 31 октября. Режиссеры картины Грег Тирнан и Конрад Вернон. Мультфильм повествует о семье Аддамс, которая сталкивается с хитрой телеведущей Марго Нидлер.

Второе место в рейтинге по кассовым сборам занял фантастический боевик "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate) режиссера Тима Миллера, собравший 275,5 млн рублей. Картина, вышедшая в российский прокат 31 октября. является шестым во франшизе "Терминатор" и позиционируется как сиквел фильмов "Терминатор" и "Терминатор 2: Судный день". Главные роли в картине сыграли Арнольд Шварценеггер, Линда Хэмилтон, Маккензи Дэвис.

Третье место по кассовым сборам занял американский фильм в жанре фэнтези "Малефисента: Владычица тьмы" (Maleficent: Mistress of Evil) режиссера Хоакима Роннинга. Картина вышла в российский прокат 17 октября и собрала за минувшие выходные 239,2 млн рублей. Фильм рассказывает о сложной взаимосвязи между темной феей и будущей королевой, о новых союзниках и противниках в деле защиты волшебного леса. Главные роли в картине сыграли Анджелина Джоли, Эль Фаннинг, Эд Скрейн, Мишель Пфайффер.