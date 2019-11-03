Гонкуровская академия назовет лауреата самой престижной литературной премии Франции

ПАРИЖ, 4 ноября. /ТАСС/. Гонкуровская академия назовет в понедельник в Париже лауреата главной литературной награды Франции. Премия, названная в честь братьев Эдмона и Жюля де Гонкур, присуждается ежегодно вот уже более ста лет за лучшее произведение франкоязычной литературы.

В соответствии с традицией лауреат будет объявлен во время дневной трапезы академиков в парижском ресторане Drouant. Хотя после многих бурь на финансовых рынках в минувшем столетии денежная часть премии снизилась до всего €10 (чуть более 700 руб.), ее присуждение по-прежнему гарантирует лауреату резкое увеличение тиражей, повышенный читательский спрос и перевод произведений на другие языки.

Как показывает история, выбор академиков всегда трудно предсказуем. Ведущие литературные критики на этот раз склонны предрекать победу бельгийской писательнице Амели Нотомб. Ее новый, 28-й роман "Жажда" вот уже несколько недель возглавляет во Франции список бестселлеров этой литературной осени.

В шорт-листе вместе с Нотомб еще три претендента - французcкие авторы Жан-Люк Коаталем, Жан-Поль Дюбуа и Оливье Ролен. Утешительным призом для одного из кандидатов может стать "Гонкур лицеистов". Молодежное жюри назовет лауреата этой собственной награды из числа финалистов, входивших в шорт-лист академии, спустя десять дней после присуждения главной премии.

В минувшем году лучшим франкоязычным литературным произведением года была признана книга Николя Матье "Дети после них". Она разошлась затем тиражом почти в 400 тыс. экземпляров.

История награды

Самая знаменитая литературная награда Франции была учреждена французскими писателями, братьями Эдмоном и Жюлем де Гонкур, чтобы поддержать коллег по цеху. Ее первый лауреат Джон-Антуан Но удостоился награды в 1903 году за роман "Враждебная сила".

Члены Гонкуровской академии, в состав которой входят десять человек, не требуют никакого вознаграждения за прочтение нескольких сотен романов. Из их числа отбираются сначала четыре финалиста конкурса, а затем и победитель. Листок с его именем академики извлекут в заключение своей трапезы из старинного кулера для шампанского.

На протяжении долгой истории академия не раз подвергалась критике за то, что проглядела выдающихся авторов. Награда не досталась даже классику французской словесности Сидони-Габриэль Колетт, ставшей со временем президентом академии. Тем не менее, академики не ошиблись в выборе, когда назвали лауреатами таких корифеев французской литературы, как Марсель Пруст, Морис Дрюон и Андре Мальро.

Гонкуровская премия предназначается авторам, пишущим на французском языке. Однако ее избранниками становились и писатели русского происхождения - Анри Труайя, Эльза Триоле, Ромен Гари (дважды), Андре Макин.