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Год театра в России

Александринский театр представит исторические костюмы в Тверском императорском дворце

Посетителям покажут царские облачения, которые ранее принадлежали артистам театра и использовались для создания образов Ивана Грозного, Бориса Годунова и Царя Федора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Александринский театр в рамках Года театра в России в понедельник откроет экспозицию в Тверской областной картинной галерее, где представит эскизы, костюмы и реквизит из спектаклей XIX-XX веков, посвященных истории допетровской Руси, сообщили журналистам в пресс-службе театра.

"На выставке [будет] представлена "боярская коллекция" из фондов легендарного Александринского театра: эскизы, костюмы и реквизит из спектаклей XIX-XX веков, посвященных истории допетровской Руси. Посетители выставки получат уникальную возможность первыми познакомиться с серией никогда ранее не выставлявшихся эскизов выдающихся театральных художников Б. А. Альмедингена, В. В. Дмитриева, Д. Ф. Попова, А. И. Константиновского, К. Б. Кустодиева", - говорится в сообщении. Выставка продлится до 23 декабря 2019 года.

Среди костюмов особое внимание привлекают царские облачения, которые ранее принадлежали артистам Александринского театра Николаю Черкасову, Николаю Симонову и Александру Борисову для создания образов Ивана Грозного, Бориса Годунова и Царя Федора.

Александринский театр является старейшим государственным театром России. Он был учрежден Сенатским Указом, подписанным дочерью Петра Великого императрицей Елизаветой 30 августа 1756 года в день Святого Александра Невского. Дата основания театра стала днем рождения русского профессионального театра и началом государственной политики России в области театрального искусства.

Тверская областная картинная галерея была основана в 1866 году, ее задумали как историко-археологический и промышленный "музеум". Открыта как самостоятельный музей в 1937 году.

В соответствии с указом президента России Владимира Путина, 2019 год объявлен Годом театра. В его рамках проходят масштабные международные и всероссийские мероприятия. Программа включает в себя 15 ключевых мероприятий, самые масштабные из которых - VIII Театральная олимпиада и Всероссийский театральный марафон.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСанкт-ПетербургГод театра в России
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