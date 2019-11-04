Хайнань представил плакат, символизирующий 2-й международный кинофестиваль острова

ХАЙКОУ /Китай/, 4 ноября. /ТАСС/. Организаторы 2-го Международного кинофестиваля острова Хайнань, который пройдет в декабре в городе Санья, представили плакат-символ этого масштабного мероприятия. На нем изображен мальчик с небольшой стеклянной чашей в руках, в которой через ветви раскидистой пальмы отражаются солнечные лучи.

"Благодаря киноискусству Хайнань еще больше откроется внешнему миру, продемонстрирует ему свой толерантный настрой, стремление к развитию с учетом взаимных различий и с акцентом на схожие моменты [между разными культурами]", - подчеркнул первый заместитель главы отдела пропаганды парткома провинции Хайнань Фу Сюаньго.

Ранее организаторы мероприятия сообщили, что всемирно известная французская актриса и режиссер Софи Марсо назначена посланником кинофестиваля. По словам актрисы, фестиваль в Санья - "важное событие в сфере культурных обменов, на котором соберутся мастера кинематографа со всего мира".

Согласно представленной программе, в ходе мероприятия запланированы просмотры фильмов под открытым небом на берегу моря. В период проведения кинофестиваля также состоится форум российско-китайских кинопроизводителей.

Международный кинофестиваль острова Хайнань впервые прошел в декабре 2018 года. Этот киносмотр официально объявлен "одним из главных кинофестивалей КНР". Праздник кино проводится при поддержке хайнаньской администрации и с одобрения отдела пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая. На первом хайнаньском кинофестивале присутствовали такие всемирно известные актеры и режиссеры, как Джеки Чан, Аамир Кхан, Николас Кейдж, Джонни Депп, Нури Бильге Джейлан. Второй кинофорум пройдет с 1 по 8 декабря 2019 года, на нем впервые будет вручаться недавно учрежденная награда "Золотой кокос" за лучшие полнометражный и короткометражный художественные фильмы, а также документальную киноленту.