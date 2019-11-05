Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дирекция 109-го Российского кинорынка объявила об отмене мероприятия

Мероприятие должно было пройти со 2 по 5 декабря

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Несколько крупных дистрибьюторских компаний не подтвердили свои презентации к 109-му Российскому кинорынку, который должен был пройти со 2 по 5 декабря, в результате мероприятие было отменено.

"В связи с тем, что ряд крупных дистрибьюторских компаний не подтвердили свои презентации в рамках 109-го кинорынка, мероприятие со 2 по 5 декабря 2019 года не состоится", - сообщается вторник на официальном сайте мероприятия.

Российский кинорынок является одним из самых крупных мероприятий в сфере кинобизнеса России и стран СНГ. Он объединяет на своей площадке более 4000 представителей кинодистрибьюторских компаний и кинотеатров, продюсерских центров, киностудий, творческих объединений, представителей сферы новые цифровые медиа, компаний, представляющих весь спектр техники и услуг для кинопоказа и индустрии развлечений, досуга.

Реклама на ТАСС
В Петербурге покажут бродвейский хит "Очень смешная комедия о том, как шоу пошло не так"
Петербуржцы увидят три состава исполнителей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС