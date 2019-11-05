Дирекция 109-го Российского кинорынка объявила об отмене мероприятия

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Несколько крупных дистрибьюторских компаний не подтвердили свои презентации к 109-му Российскому кинорынку, который должен был пройти со 2 по 5 декабря, в результате мероприятие было отменено.

"В связи с тем, что ряд крупных дистрибьюторских компаний не подтвердили свои презентации в рамках 109-го кинорынка, мероприятие со 2 по 5 декабря 2019 года не состоится", - сообщается вторник на официальном сайте мероприятия.

Российский кинорынок является одним из самых крупных мероприятий в сфере кинобизнеса России и стран СНГ. Он объединяет на своей площадке более 4000 представителей кинодистрибьюторских компаний и кинотеатров, продюсерских центров, киностудий, творческих объединений, представителей сферы новые цифровые медиа, компаний, представляющих весь спектр техники и услуг для кинопоказа и индустрии развлечений, досуга.