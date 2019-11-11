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Осенняя театральная афиша: Московский международный Дом музыки

Степ на руках, сонаты Бетховена, грузинское многоголосие и новая программа Сергея Гармаша
Описание
© Пресс-служба Московского международного Дома музыки

Осень нужно любить взросло, трезво и всей душой. Именно осенью можно радовать себя и всячески баловать. Особенно приятно в дождь и холод провести вечер в хорошей компании на душевном мероприятии. Идеальное место для этого - Московский международный Дом музыки. Представляем вашему вниманию афишу самых интересных событий ноября и начала декабря.

Весь этот степ (12+)

Степ-шоу Константина Невретдинова, 12 ноября, 19:00, Театральный зал

Описание
© Пресс-служба Московского международного Дома музыки

Легендарный голливудский степист Фред Астер говорил: "Никогда танцы не были для меня ни способом выплеснуть эмоции, ни способом выразить себя. Я просто танцую. Вскидываю ноги, кручу ими туда-сюда". Конечно, в этих словах слышится кокетство. Искусство степа со сложной ритмической основой ценили такие артисты, как Джордж Баланчин и Рудольф Нуреев. Оба преклонялись перед мастерством Фреда Астера, называя его величайшим танцором ХХ века. Вместе с партнершей Джинджер Роджерс он поднял культуру этого танца на небывалую высоту. Его исполнение чечетки стало образцом на многие десятилетия. Бродвейские режиссеры, покоренные изяществом степа, стремились украсить им свои постановки, а кинематографисты широко использовали танец в музыкальных фильмах. Яркие примеры степ-номеров есть и в отечественном кино: достаточно вспомнить "Карнавальную ночь", "Зимний вечер в Гаграх" или "Мы из джаза". Тем не менее в России развитие степа в большей мере связано с периодом после распада Советского Союза.

Гуру этого танца в нашей стране может считаться Константин Невретдинов - один из создателей Московской федерации степа, победитель ряда престижных международных конкурсов, преподававший хореографию более 20 лет. Он создатель и единственный исполнитель номера "Степ на руках", для которого сам изобрел специальные ботинки, надевающиеся на ладони. Чтобы добиться виртуозного исполнения акробатических трюков, Невретдинову потребовалось более восьми лет репетиций. Этот и другие его номера вошли в насыщенное юмором шоу "Весь этот степ", демонстрирующее разнообразные достижения в этом танце.

Фредди Кемпф, фортепиано, Великобритания (6+)

15 ноября, 19:00, Светлановский зал              

Описание
© Пресс-служба Московского международного Дома музыки

Все сонаты Бетховена в интерпретации выдающихся пианистов, чьи имена на устах критиков и меломанов всего мира, - такой цикл предлагает Дом музыки к 250-летию со дня рождения композитора. Он дает возможность сравнить трактовки разных исполнителей и познакомиться с образом Бетховена, созданным в XXI веке. 

Фредерик Кемпф - всемирно известный пианист, любимец российской публики. Признание пришло к нему в 1998 году, после III премии на XI Международном конкурсе имени П. И. Чайковского. Газета International Herald писала, что он "легко покорил Москву", а американский пианист Дэниэл Поллак, член жюри конкурса им. Чайковского, сравнивал Кемпфа с молодым Горовицем, которого тот и по сей день считает своим любимым пианистом. Ну а градус симпатии публики к молодому англичанину многим напомнил любовь к Вэну Клайберну, тем более что растяжка руки Кемпфа в полторы октавы лишь немного уступает феноменальным способностям Клайберна. 

После конкурса Кемпф хорошо выучил русский язык. По подсчетам музыканта, почти 10% его мировых выступлений занимают гастроли в России. "Слушатели здесь другие, чем в Англии, Германии, Азии. Очень страстная, эмоциональная публика, и чувствуется, что люди понимают музыку. Это прелесть - играть в России", - говорил он в одном из интервью.

Пианист награжден премией Classical Brit Awards как лучший молодой британский исполнитель классической музыки и имеет звание почетного профессора Университета в Кенте.

Лесли Ховард и Людовико Тронканетти, "Два рояля", Австралия (6+)

22 ноября, 19:00, Камерный зал

© Пресс-служба Московского международного Дома музыки

Фортепианный дуэт Лесли Ховарда (Австралия) и Людовико Тронканетти (Италия) выступит с первым и единственным концертом в России. Лесли Ховард - живая легенда мирового исполнительского искусства. В дуэте со своим учеником, итальянским пианистом Людовико Тронканетти, он представит уникальную программу из произведений Ференца Листа и Антона Рубинштейна для двух фортепиано, причем большую ее часть меломаны услышат впервые.

На пороге 70-летия Лесли Ховард завершил беспрецедентный проект - выпустил 100-й альбом из полного собрания фортепианной музыки Ференца Листа. Впрочем, завершение ли это? Записав с 1985-го по 1999 год 95 дисков листовской музыки, Ховард уже объявлял серию законченной. Однако он продолжил поиск неизвестных сочинений композитора - неизданных рукописей, считавшихся утерянными или недоступных по тем или иным причинам.

Благодаря работе Ховарда в XXI веке появились новые публикации произведений Листа и, конечно, за ними последовали мировые премьеры новых записей, в том числе совершенно неизвестных ранее пьес. К 2018 году в монографическом бокс-сете собралось уже 100 альбомов, а их неутомимый создатель был удостоен записи в Книге рекордов Гиннесса, шести премий Grands Prix du Disque, медали Святого Стефана и премии Pro Cultura Hungarica за заслуги перед венгерской культурой. Кроме того, президент Венгрии подарил Лесли Ховарду бронзовый слепок руки Листа.

Лудовико Тронканетти всего 27 лет, он дипломированный композитор, проходивший обучение в Лондоне у Лесли Ховарда и в Миланской консерватории под руководством маэстро Джанни Поссио. Ховард считает Людовико одним из лучших своих воспитанников и, главное, единомышленником, что позволило мэтру и молодому артисту объединиться в ансамбль. С 2015 года Ховард и Тронканетти выступают с дуэтными программами по всему миру. Московская программа отражает репертуарные интересы исполнителей. В частности, увлеченный музыкой Антона Рубинштейна, Тронканетти решил записать все сольные сонаты композитора для лейбла Classic Movement.

Жоау Важ, орган, Португалия (6+)

26 ноября, 19:00, Светлановский зал

Описание
© Пресс-служба Московского международного Дома музыки

​​​Концерт Жоау Важа в Доме музыки позволяет познакомиться с богатой и оригинальной традицией португальского органного исполнительства, в России известного не слишком хорошо. С 1997 года музыкант является титульным органистом церкви монастыря Сан-Висенте-де-Фора в Лиссабоне. Орган церкви, построенный в последней четверти XVIII века, до сих пор сохраняет исторический облик - богато украшенный фасад и трубы из пальмового дерева.

Сегодня Жоау Важ - один из признанных мировых специалистов по старинным органам. Кроме обширного исполнительского опыта в этой области, он получил докторскую степень за фундаментальное исследование португальского органного искусства. Эта специализация в его карьере уживается с выступлениями на современных инструментах, в том числе на больших симфонических органах. Важ много гастролирует, преподает, участвует в жюри международных конкурсов, руководит Фестивалем органной музыки на Мадейре и курирует восстановление исторических органов.

В программе - сочинения И. С. Баха и шедевры немецкого барокко XVII-XIX вв., а также органная музыка композиторов Португалии XVI-XX вв.

Хор "Ибери", Грузия (12+)

29 ноября, 22:00, Светлановский зал

Описание
© Пресс-служба Московского международного Дома музыки

Грузины по праву гордятся своим уникальным многоголосием, которое комиссия ЮНЕСКО в 2001 году признала "шедевром нематериального культурного наследия человечества". Хор "Ибери", наследующий лучшие традиции национальной грузинской полифонии, можно назвать миссионером: певцы активно гастролируют по всему миру.

Коллектив объединил профессиональных исполнителей и в то же время хороших друзей, которые стремятся сохранить грузинское народное пение и познакомить международную аудиторию с уникальными традициями своей национальной музыкальной культуры. Название "Ибери" происходит от старинного наименования Грузии - Иберия.

Хор, основанный в 2012 году, успел принять участие во многих престижных музыкальных фестивалях в Европе и Америке и завоевать любовь и признание слушателей. В ноябре 2018 года "Ибери" впервые провел гастроли в России, финальный концерт тура прошел в Московском международном Доме музыки - и все билеты были раскуплены задолго до концерта. В новой программе - песни всех регионов Грузии с характерными особенностями каждого из них, древние языческие напевы и православная духовная музыка. 

Сергей Гармаш, "Серьезное и смешное" (6+)

3 декабря, 19:00, Новый зал

Описание
© Фото: Лилия Фридман

В Доме музыки народный артист России, лауреат театральных премий "Чайка", "Золотой овен", "Золотой орёл", кинопремии "Ника" и обладатель приза "Герой нашего времени" представит новую программу "Серьёзное и смешное",  созданную в соавторстве с заслуженным артистом России, виолончелистом Сергеем Словачевским. В проекте также примет участие лауреат международных конкурсов, пианист Сергей Кузнецов.

Лирические зарисовки Константина Паустовского дополнят шедевры Баха, Чайковского, Рахманинова, а блестящие сатирические миниатюры Михаила Зощенко во втором отделении раскрасят произведения Шостаковича, Щедрина и Пьяццоллы.

Танго-шоу Astor Tango, Аргентина (16+)

7 декабря, 14:00 и 19:00, Светлановский зал

Описание
© Пресс-служба Московского международного Дома музыки

Все образные и эмоциональные оттенки танго - в шоу знаменитого аргентинского танцовщика и хореографа Маркоса Аялы, программы которого международная ассоциация критиков Latin AСE Award не раз признавала "лучшими шоу года.

Взлет Аялы на танцевальный Олимп был быстрым и бесспорным. Уже в 19 лет он выиграл престижнейший мировой турнир танго в Японии, а спустя четыре года создал свой коллектив, начал гастролировать по миру и участвовать в телевизионных программах, в том числе в шоу Showmatсh в паре с Морой Годой.

Аялу иногда сравнивают со знаменитым земляком Астором Пьяццоллой: хореограф также стремится к обновлению главного аргентинского танца, ищет разнообразные сочетания традиционных и современных элементов, а главное, превращает любой номер в законченную композицию с почти театральным сюжетом. Совершенная техника 12 танцоров "Танго Буэнос-Айреса", красочность и динамизм постановок превращает каждое выступление труппы в неповторимое зрелище. Astor Tango - один из последних проектов Маркоса Аялы. Критик Семанарио Аргентино назвал его "шоу, которое вы еще никогда не видели".  

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