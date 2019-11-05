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Дом Наркомфина на выставке denkmal стал визитной карточкой стенда правительства Москвы

Кроме того, московский стенд рассказывает посетителям о знаковых памятниках архитектуры, которым в последние годы был возвращен исторический облик

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Пятая Международная специализированная выставка по сохранению, реставрации, использованию и популяризации культурного наследия "denkmal, Россия - Москва 2019" открылась в Гостином Дворе. Один из стендов выставки - стенд правительства Москвы посвящен знаковому памятнику конструктивизма 1920-х годов - Дому Наркомфина на Новинском бульваре, передает корреспондент ТАСС.

Стенд правительства Москвы площадью 200 кв. м расположен в центральной зоне выставки denkmal и посвящен одному из ключевых памятников жилой архитектуры конструктивизма, "опытному дому переходного типа", Дому Наркомфина. Он построен в конце 1920-х годов по проекту архитектора Моисея Гинзбурга.

Как сказал ТАСС автор проекта реставрации Дома Наркомфина архитектор Алексей Гинзбург, архитектурная советская школа ВХУТЕМАС так же как и немецкая школа Баухауз были теми самыми центрами новой культуры, нацеленными на индустриальную и постиндустриальную эпоху.

"Принципы, заложенные в технологию строительства дома, используемые материалы, которые на тот момент были экспериментальными [наливные магнезитовые полы с опилками в качестве заполнителя, теплые деревянные наливные полы, пустотелые блоки, многощелевой кирпич, фибролит], - сегодня применяются в современных технологиях. Дом очень сложный, там нет случайныx деталей. Каждая мелочь имеет определенный смысл и нам как реставраторам важно было понять, в чем он", - сказал архитектор. Также Гинзбург добавил, что сдача объекта планируется в конце декабря 2019 года.

Кроме того, московский стенд рассказывает посетителям о знаковых памятниках архитектуры, которым в последние годы был возвращен исторический облик. Среди них объекты ВДНХ, главный дом усадьбы Сытина и другие. В виде макета представлен Северный речной вокзал, реставрацию которого планируется завершить в 2020 году.

На территории Москвы расположено более 8,5 тыс. объектов культурного наследия. Из них более 7,7 тыс. - это памятники, около 700 - ансамбли, более 20 - достопримечательные места.

Открытие выставки и программа

На церемонии открытия V Международной выставки "denkmal, Россия - Москва 2019" обер-бургомистр города Лейпцига Буркхард Юнг отметил, что для российско-германского проекта очень важна тема туризма, охрана памятников и их восстановление. "В Лейпциге находятся более 14 тыс. памятников истории архитектуры, и мы планируем отреставрировать их все. Мы осознанно вкладываем деньги в реставрацию памятников, чтобы сохранить память о них. Эти инвестиции привлекают в город более 4 млн туристов в год", - сказал Юнг.

Программа выставки включает множество активностей: семинар "Памятники архитектуры. Сохранение - реставрация - приспособление. Международный опыт", где обсудят особенности работы по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, поднимут вопрос о реставрации храмов и церквей, монументов и художественных надгробий.

6 ноября пройдет семинар-презентация "Международная практика образования в области реставрации. Алгоритм профессии", который будет посвящен интеграции молодых специалистов. В рамках выставки запланированы международные соревнования молодых реставраторов. Юноши и девушки продемонстрируют свои навыки реставрации лепнины, деревянных изделий, каменной кладки, металлических фальцевых черепиц и станковой живописи. Итоги состязаний подведут 7 ноября.

Denkmal - крупнейший международный форум по вопросам реставрации, сохранения памятников и санации исторических строений, который проходит раз в два года под патронатом ЮНЕСКО в Лейпциге (Германия). Выставка проводится с 1994 года и призвана способствовать развитию сотрудничества между экспертами в области охраны, сохранения, реставрации и популяризации памятников истории и культуры, обмену опытом в сфере применения современных технологий, установлению новых профессиональных контактов.

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