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Мединский выразил сожаление, что со сцен некоторых театров России звучит мат

Глава Минкультуры еще раз подчеркнул, что закон в этой сфере надо соблюдать

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский выразил сожаление, что со сцен некоторых театров России звучит мат.

Беседуя с журналистами, глава ведомства напомнил, что согласно российскому законодательству, "при публичном, общественном демонстрировании спектакля или кино использование нецензурной лексики запрещено". По его словам, в кинотеатрах эту норму соблюдают строго, но в отдельных театрах нарушения существуют.

"В некоторых театрах это на совести художественных руководителей, которые следят за этим очень плохо. Ничего, кроме сожаления, это у нас не вызывает. В федеральных театрах такого нет, я не сталкивался. Если бы "Гоголь-центр" был федеральным, то мата там бы не было, вы уж мне поверьте", - добавил Мединский. Глава Минкультуры еще раз подчеркнул, что закон в этой сфере надо соблюдать.

Отвечая на вопрос, будет ли на предстоящем заседании Совета при президенте по русскому языку подниматься вопрос об использовании мата в музыкальных или иных произведениях искусства, министр выразил сомнение, что эта тема достойна обсуждения на совете. "Я надеюсь, что подобного рода проблемы как-нибудь исполнители решат сами с собой, без вмешательства президента и Министерства культуры", - добавил он.

Теги
Мединский, Владимир РостиславовичРоссия
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