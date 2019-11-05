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VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум

Турция покажет в Петербурге кино и выставки в качестве особого гостя на культурном форуме

В рамках мероприятия ожидается визит министра или заместителя министра культуры и туризма Турции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Турция подготовила для участия в Петербургском международном культурном форуме специальную программу с кинопоказами, выставками и конференциями. Об этом рассказал во вторник посол Турецкой Республики в России Мехмет Самсар на встрече с губернатором Петербурга Александром Бегловым в Смольном.

С этого года на культурном форуме введен статус "Специальная программа", который дает возможность наиболее широко и ярко представить страны или организации через дискуссионные мероприятия и культурную программу. В этом году такой статус получили Турция и Форум славянских культур.

"Турция будет принимать участие в Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге в особом статусе и готовит целый ряд выставок, конференций, показ фильмов", - рассказал Самсар. Он сообщил, что в рамках культурного форума ожидается визит министра или заместителя министра культуры и туризма Турции.

В программу культурного форума включены конференция "Стамбул в турецкой и российской литературе", концерт "Симфония и национальные произведения", на котором прозвучит музыка султана Османской империи Абдулазиза Рефик Ферсана в сопровождении Санкт-Петербургского государственного академического симфонического оркестра, выставка, посвященная объектам культурного наследия Турции из списка ЮНЕСКО - 18 знаковым памятникам архитектуры разных эпох, а также выставка костюмов Османской империи. В киноцентре "Родина" во время форума пройдут Дни турецкого кино.

VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) пройдет с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума, а также проведет секцию "Массовые коммуникации", в которой примут участие деятели культуры и представители международных СМИ.

Теги
ТурцияРоссияСанкт-ПетербургVIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
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