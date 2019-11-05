Капелла Санкт-Петербурга отметила свое 540-летие мультимедийным спектаклем-инсталляцией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Старейшее государственное музыкальное заведение России - Капелла Санкт-Петербурга отпраздновала во вторник свое 540-летие мультимедийным спектаклем-инсталляцией, в который вошли все этапы ее летописи, передает корреспондент ТАСС.

С помощью мультимедийной инсталляции гости праздника узнали историю Капеллы, а два ее руководителя - Алексей Львов и Дмитрий Бортнянский, бюсты которых установили на сцене, вступили в "диалог". Перед представлением некоторым сотрудникам Капеллы вручили благодарственные грамоты губернатора Санкт-Петербурга. Праздничный вечер прошел под управлением художественного руководителя Капеллы, почетного гражданина Санкт-Петербурга, народного артиста СССР Владислава Чернушенко, который руководит Капеллой уже 45 лет.

"Капелла является ровесницей становления русской государственности. И первый профессиональный коллектив, известный до сегодняшнего дня - это Хор государевых певчих дьяков Ивана III, дата рождения которого связана с освящением Успенского собора - первого [каменного] храма Московского Кремля в 1479 году", - рассказал маэстро на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС.

Чернушенко напомнил, что два с половиной века Капелла находилась в Москве и во все времена существовала при государе, а в 1703 году 28 певчих дьяков принимали участие в закладке Санкт-Петербурга, и с тех пор Капелла обосновалась в этом городе. К концу ХIХ века в ее структуру вошла первая музыкальная школа России. А в 1882 году по инициативе императора Александра III в Капелле был основан Первый симфонический оркестр России, который входит в структуру Санкт-Петербургской филармонии.

Капелла стала центром всероссийского фестиваля Невские хоровые ассамблеи, собирающего в Петербурге десятки хоров со всех концов страны. Большой заслугой Владислава Чернушенко, ученика Евгения Мравинского, стала его деятельность, связанная с возвращением в концертную жизнь отечества русской духовной музыки. В 1991 году Капелла вернула в свою структуру Симфонический оркестр, которым руководит народный артист России Александр Чернушенко.