Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Scorpions выступили в Москве

Концерт прошел на стадионе "ВТБ-Арена"
Участник группы Scorpions Клаус Майне Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Участник группы Scorpions Клаус Майне
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Германская группа Scorpions во вторник выступила в Москве, показав заполненному стадиону "ВТБ-Арена".

"Добрый вечер, Москва. Как дела?" - начал общение вокалист Клаус Майне по-русски. Позже музыканты сыграли Make It Real на фоне гигантского изображения российского флага на экранах.

Scorpions решили пожертвовать количеством в пользу качества: в сет-лист вошло всего полтора десятка номеров, включая гитарные и ударное соло. Музыканты выбрали песни с альбомов Animal Magnetism, Love at First Sting, Return to Forever и Crazy World, которому посвящен нынешний тур.

Хотя заглавная композиция с последнего не прозвучала, отсылкой к легендарной пластинке стали Send Me an Angel и Wind of Change. Их, а также балладу Still Loving You публика встретила сотнями фонариков на телефонах.

Те зрители, которые заняли места под сценой, могли поймать барабанные палочки, которые Майне кидал в толпу. В ответ музыкантам преподнесли алые и белые розы.

После российской столицы Scorpions отправятся в Санкт-Петербург (7 ноября) и Воронеж (10 ноября).

О группе

Группа Scorpions была основана в Ганновере в 1965 году гитаристом Рудольфом Шенкером, в 1969-м к ней присоединился вокалист Клаус Майне, в 1978-м - соло-гитарист Маттиас Ябс, в 2003-м - уроженец Польши, басист Павел Мончивода. Нынешний состав коллектива окончательно сформировался в 2016 году с приходом ударника Микки Ди, ранее игравшего в распавшемся к тому моменту легендарном британском трио Motorhead.

В репертуаре Scorpions - англоязычные лирические баллады и хард-рок. За свою карьеру группа дала более 5 тыс. концертов в 80 странах и выпустила 18 студийных альбомов тиражом свыше 100 млн экземпляров.

Альбом Crazy World имеет мультиплатиновый статус, его продажи превысили 5 млн экземпляров. В альбом вошла знаменитая композиция Wind of Change, написанная под впечатлением от концертов группы в Ленинграде и Москве в 1988 и 1989 годах. Ностальгический тур, посвященный пластинке, стартовал в 2017 году, тогда же рокеры уже приезжали в Москву.

Теги
ГерманияРоссия
Реклама на ТАСС
Капелла Санкт-Петербурга отметила свое 540-летие мультимедийным спектаклем-инсталляцией
Праздничный вечер прошел под управлением худрука Капеллы Владислава Чернушенко, который руководит ей уже 45 лет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС