Scorpions выступили в Москве

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Германская группа Scorpions во вторник выступила в Москве, показав заполненному стадиону "ВТБ-Арена".

"Добрый вечер, Москва. Как дела?" - начал общение вокалист Клаус Майне по-русски. Позже музыканты сыграли Make It Real на фоне гигантского изображения российского флага на экранах.

Scorpions решили пожертвовать количеством в пользу качества: в сет-лист вошло всего полтора десятка номеров, включая гитарные и ударное соло. Музыканты выбрали песни с альбомов Animal Magnetism, Love at First Sting, Return to Forever и Crazy World, которому посвящен нынешний тур.

Хотя заглавная композиция с последнего не прозвучала, отсылкой к легендарной пластинке стали Send Me an Angel и Wind of Change. Их, а также балладу Still Loving You публика встретила сотнями фонариков на телефонах.

Те зрители, которые заняли места под сценой, могли поймать барабанные палочки, которые Майне кидал в толпу. В ответ музыкантам преподнесли алые и белые розы.

После российской столицы Scorpions отправятся в Санкт-Петербург (7 ноября) и Воронеж (10 ноября).

О группе

Группа Scorpions была основана в Ганновере в 1965 году гитаристом Рудольфом Шенкером, в 1969-м к ней присоединился вокалист Клаус Майне, в 1978-м - соло-гитарист Маттиас Ябс, в 2003-м - уроженец Польши, басист Павел Мончивода. Нынешний состав коллектива окончательно сформировался в 2016 году с приходом ударника Микки Ди, ранее игравшего в распавшемся к тому моменту легендарном британском трио Motorhead.

В репертуаре Scorpions - англоязычные лирические баллады и хард-рок. За свою карьеру группа дала более 5 тыс. концертов в 80 странах и выпустила 18 студийных альбомов тиражом свыше 100 млн экземпляров.

Альбом Crazy World имеет мультиплатиновый статус, его продажи превысили 5 млн экземпляров. В альбом вошла знаменитая композиция Wind of Change, написанная под впечатлением от концертов группы в Ленинграде и Москве в 1988 и 1989 годах. Ностальгический тур, посвященный пластинке, стартовал в 2017 году, тогда же рокеры уже приезжали в Москву.