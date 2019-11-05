Фестиваль российского кино пройдет в середине ноября в Чехии

ПРАГА, 6 ноября. /ТАСС/. Российский кинофестиваль пройдет с 19 по 25 ноября в Праге и городе Карловы Вары на западе Чехии под эгидой посольства РФ. Об этом сообщил ТАСС во вторник пресс-секретарь дипломатического представительства Николай Брякин.

"Посольство предоставило патронат предстоящему фестивалю российского кино, который состоится в Праге и Карловых Варах", - сказал он.

В программу фестиваля включены более 25 картин различных жанров и форматов. Показы организованы российской кинокомпанией "Фреш-фильм" при поддержке Министерства культуры РФ.

На фестивале, согласно организаторам, состоится мировая премьера фантастического фильма "КОМА" режиссера Никиты Аргунова. Его выпуск в прокат намечен на 30 января 2020 года. Главные роли в картине сыграли Риналь Мухаметов, Любовь Аксенова, Милош Бикович и Константин Лавроненко.

В Праге фестивальные показы пройдут в залах престижного кинотеатра "Синема-сити", который находится на территории исторического дворцового комплекса "Славянский дом".