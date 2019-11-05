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Театр "Балет Москва" отмечает 30-летний юбилей на сцене "Гоголь-центра"

На праздничном вечере покажут фрагменты спектаклей, вошедших в "золотой" фонд театра

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Один из самых знаменитых хореографических коллективов России - Театр "Балет Москва" - отмечает в среду свой 30-летний юбилей показом специальной программы, включившей фрагменты из лучших постановок труппы. Праздничный вечер состоится на сцене столичного Театра "Гоголь-центр". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Балета Москва".

"Наш театр существует уже три десятилетия, но при этом у него нет собственной постоянной сцены, так что для показа своих работ приходится использовать разные городские площадки. Местом проведения юбилейной программы станет столичный "Гоголь-центр", - пояснила собеседница агентства.

Она рассказала, что на праздничном вечере, над концепцией которого работают режиссер Евгений Кулагин и хореограф Иван Естегнеев, будут показаны фрагменты спектаклей, вошедших в "золотой" фонд театра - хитовые постановки российских и зарубежных хореографов.

"Зрители увидят отрывки из спектаклей "Эквус" Анастасии Кадрулевой и Артема Игнатьева, "Танцпол" Йеруна Вербрюггена, "Транскрипция цвета" Хуанко Аркеса, "Кафе Идиот" Александра Пепеляева и "Все пути ведут на Север" Карин Понтьес. Две последние работы стали лауреатами Национальной театральной премии "Золотая маска" в номинации "Лучший спектакль современного танца", - отметила представитель пресс-службы "Балета Москва".

Со своей стороны, директор коллектива Елена Тупысева обратила внимание на то, что художественная политика возглавляемого ею театра основана на синтезе классики и новаторства, а в театре существуют две труппы - классического и современного танца.

"Мы работаем с российскими и зарубежными хореографами нового поколения, чьи имена заметны на мировой сцене, - подчеркнула она, - все спектакли были созданы в сотрудничестве с нашими артистами и не имеют аналогов в других театрах".

Отмечая 30-летний юбилей, "Балет Москва", по словам своего руководителя, не собирается снижать темпов творческого поиска и эксперимента. Напротив, уже в январе 2020 года у современной труппы выйдет новая постановка "Смерть и Девушка" хореографа Исана Рустема, а в сентябре на российской сцене состоится дебют голландского хореографа Вубке Куйдерсма с участием артистов классической труппы.

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