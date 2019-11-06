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Год театра в России

Всероссийский фестиваль "Александровский сад" в Ульяновске завершился спектаклем о Есенине

Организатор мероприятия Дмитрий Аксенов отметил, что смотр приобретает широкую известность

УЛЬЯНОВСК, 6 ноября. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль "Александровский сад", посвященный памяти Народного артиста России, лауреата Государственной премии РФ Бориса Александрова, в среду завершился в Ульяновске спектаклем Литературного театра Олега Попова из Санкт-Петербурга "Сергей Есенин. Мой путь". Как сообщил ТАСС художественный руководитель театра-студии Enfant Terrible, организатор мероприятия Дмитрий Аксенов, за годы проведения фестиваль стал по-настоящему народным.

"Фестиваль приобретает самую широкую известность, и все отмечают очень хороший климат душевный, теплоту. И профессионалы, и самодеятельные коллективы, и государственные, и негосударственные театры - все отмечают хорошую атмосферу и фестиваля, и города", - сказал собеседник агентства.

Фестиваль проходил с 31 октября по 6 ноября. В нем приняли участие московские театры "Большая медведица" и "Театральный особняк", Литературный театр Олега Попова из Санкт-Петербурга, театр "Утро" из Пензы, театр "Век жизни" из Перми, Борисоглебский драматический театр имени Н. Г. Чернышевского. Кроме показов спектаклей, в его программе также открытые тематические обсуждения с участием ведущих театральных критиков, деятелей науки и искусства.

По словам Аксенова, фестиваль возник как продолжение дела Александрова. Александров выявлял в каждом особенности, которые нужно развивать, отметил организатор. "Он (Александров) искал ту струну, которую можно было проявить, дать возможность зазвучать в душе каждого. Эти ребята, огромное количество его учеников, все работают в театрах, а те, кто не работает, они просто говорят о человеческом пути, о том, что неизвестно, кем бы мы были и что делали, если бы не эта встреча с Борисом Владимировичем", - отметил Аксенов.

Всероссийский фестиваль "Александровский сад" учрежден театром-студией Enfant Terrible в 2010 году в рамках социокультурного проекта "Се - Человек". В 2019 году мероприятие прошло в десятый раз.

Теги
РоссияУльяновская областьГод театра в России
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