Минкультуры передало музею в Царском Селе изъятое у контрабандистов антикварное оружие

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Антикварное оружие, награды и предметы быта второй половины XIX - начала ХХ века, изъятые у контрабандистов на границе, переданы в среду в экспозицию музея Первой мировой войны в Ратной палате Царского Села. Как отметила на церемонии передачи директор царскосельского государственного музея-заповедника Ольга Таратынова, среди переданных образцов оружия - экземпляры, которых раньше не было в коллекции музея.

"Эти предметы войдут в экспозицию и будут изучаться музейными сотрудниками, - сказал ТАСС руководитель управления Минкультуры РФ по СЗФО Андрей Ермаков. - По решению Минкультуры передаем данные предметы в Царское Село, в музей Первой мировой войны, поскольку их датировка - вторая половина XIX века, 1860-е годы".

Самые интересные предметы - образцы холодного оружия: американская офицерская шпага в ножнах образца 1860 года, австро-венгерская пехотная сабля, известная как "сабля музыкантов", и шпага военных чиновников с ножнами. Ермаков отметил, что американскую саблю изъяли при попытке нелегальной пересылки через почтовое отправление, а две других - при незаконном провозе на автомобиле.

Всего Ратная палата получила около полутора десятков предметов, среди них четыре немецких награды периода Первой мировой войны, в том числе колодка с Железным крестом II степени и Почетной медалью, известной под названием "крест Гинденбурга".

В музее уточнили, что часть новых приобретений войдет в постоянную экспозицию, другие будут использоваться на временных выставках. Все переданные предметы представляют культурную ценность. Всего, по словам Таратыновой, в 2018-2019 годах музей в Ратной палате получил от управления Минкультуры 32 предмета, в основном оружие и награды.

Музей в Ратной палате открылся в Царском Селе в августе 2014 года. Это крупнейшая в России постоянно действующая экспозиция, посвященная Первой мировой войне. Коллекция музея, включающая около 2 тыс. артефактов, в значительной степени формировалась за счет добровольных пожертвований, в том числе от частных лиц, поделившихся вещами из своих семейных архивов. В экспозиции этого музея представлены форма и вооружение армий России, Франции, Великобритании, Сербии, Германии и Австро-Венгрии того периода.