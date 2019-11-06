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В Новгородской области открылся 23-й Международный театральный фестиваль Достоевского

Смотр собрал около 500 представителей театров России и зарубежных стран

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 ноября. /ТАСС/. Международный театральный фестиваль Ф. М. Достоевского открылся в Великом Новгороде и Старой Руссе. Они стал 23-м по счету и собрал около 500 представителей российских и зарубежных театров, сообщила в ходе открытия мероприятия в среду зампред правительства Новгородской области Елена Кирилова.

"Сегодня на площадке областной филармонии мы даем старт новому сезону старейшего театрального проекта региона, открываем 23-й Международный театральный фестиваль Ф. М. Достоевского. Он начинался всего с трех камерных спектаклей, а сегодня это большой театральный союз людей, несущих русское слово, русскую идею, гений Достоевского по всему миру. <…> Сегодня у нас есть уникальная возможность познакомиться с новыми проектами российских и зарубежных театров", - сказала Кирилова, отметив, что фестиваль собрал около 500 представителей театров.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства культуры Новгородской области, в этом году фестиваль продлится до 13 ноября, за это время спектакли для новгородских зрителей покажут 20 коллективов из России, Польши, Финляндии, Белоруссии, Турции. Все театры, кроме Санкт-Петербургского православного драматического театра "Странник", приехали в Новгородскую область впервые.

Программа фестиваля состоит как из камерных спектаклей с парой исполнителей, так и включает в себя многофигурные постановки. Спектакли по произведениям писателя будут проходить одновременно на семи площадках Великого Новгорода и Старой Руссы.

Теги
РоссияНовгородская область
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