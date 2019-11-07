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Iron Maiden выступит в Москве и Петербурге летом 2020 года

Группа посетит Россию в рамках тура Legacy Of The Beast

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Британская хеви-метал-группа Iron Maiden выступит в рамках своего мирового тура Legacy Of The Beast 30 июня 2020 года в "Ледовом дворце" Санкт-Петербурга и 2 июля на московском стадионе "ВТБ-Арена". Об этом сообщила в четверг пресс-служба организатора гастролей, компании NCA.

"С нашего последнего посещения Москвы прошло четыре года, а Санкт-Петербурга - целых семь лет, поэтому мы очень рады вернуться в Россию, чтобы представить Legacy Of The Beast Tour всем нашим поклонникам здесь", - привели в пресс-службе слова вокалиста группы Брюса Дикинсона.

Тур Legacy Of The Beast, вдохновленный одноименной бесплатной игрой для мобильных устройств, начался в 2018 году, музыканты выступили с ним в 40 странах. "Мы очень гордимся этим шоу и получаем хорошие отклики от множества фанатов, посетивших концерты в Европе, Северной и Южной Америке, - отметил Дикинсон. - Постановка шоу для России точно такая же, как и для других стран в этом туре, и базируется на нашей мобильной игре The Legacy Of The Beast, которая в основном представляет собой реинкарнации Эдди (талисман группы, изображение появлялось на обложках альбомов и в шоу группы - прим. ТАСС) сквозь различные миры вселенной Maiden".

По словам основателя, бас-гитариста группы Стива Харриса, на составление сет-листа ушло много времени. "Мы чувствуем, что у нас получился очень сильный и хорошо сбалансированный сет-лист из песен, которые мы не играли много лет, таких как Flight Of Icarus, Sign Of The Cross и The Clansman, и песен, которые, как мы знаем, хотят услышать фанаты, - The Trooper, 2 Minutes To Midnight, The Number Of The Beast, Fear Of The Dark, Run To The Hills, Hallowed Be Thy Name и других, отражающих путешествие через различные миры шоу", - процитировала его пресс-служба.

Группа Iron Maiden основана в 1975 году. Основателем группы, автором большинства песен и бессменным лидером коллектива является бас-гитарист Стив Харрис. Под его руководством группа, претерпев значительные изменения в составе, прошла путь от выступлений в лондонских пабах до мировых турне.

Iron Maiden продали свыше 100 млн копий альбомов по всему миру. За международные достижения коллектив в 2002 году был награжден премией Ivor Novello Awards, а в 2005 году музыканты были приглашены оставить отпечатки ладоней на Hollywood RockWalk в Лос-Анджелесе.

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