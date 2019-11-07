На Сахалине открылась передвижная выставка "Владивостокская крепость. Групповой портрет"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 ноября. /ТАСС/. Передвижная выставка, рассказывающая об истории создания уникального фортификационного комплекса сооружений, под названием "Владивостокская крепость. Групповой портрет" открылась в четверг в Южно-Сахалинске. О выставке рассказала ТАСС заместитель директора Приморского музея им. Арсеньева по научной работе, куратор выставки Анжелика Петрук.

В прошлом году Министерство культуры РФ предложило создать на базе Владивостокской крепости федеральный музей-заповедник. Президент РФ Владимир Путин в ноябре 2018 года одобрил эту идею. О создании музея-заповедника было объявлено в феврале 2019 года. Соответствующий приказ подписал министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Наша выставка знакомит гостей с историей создания крепости через создававших и защищавших ее людей. В процессе работы мы столкнулись с двумя очень интересными фотографиями, которые и были положены в основу работы. На одной из них, сделанной примерно в 1912 году, изображены преподаватели Восточного института и офицеры гарнизона крепости во главе с бароном Алексеем Будбергом, начальником штаба крепости. А вторая сделана 30 мая 1914 года, она посвящена проводам в Петербург одного из инженеров крепости, который уезжал на генеральскую должность", - рассказала Петрук.

Она отметила, что через копии фотографий, чертежей, документов, рисунков, карт и плакатов гости смогут узнать о масштабах и назначении уникального фортификационного комплекса.

С 7 по 17 ноября выставка расположится в Музейно-мемориальном комплексе "Победа" в Южно-Сахалинске. С 21 ноября до 4 декабря - в Музейно-выставочном центре города Находка в Приморье, потом - в аэропорту Владивостока с 6 по 13 декабря, и с 19 декабря до 28 февраля - в Камчатском краевом объединенном музее в Петропавловске-Камчатском.

О крепости

Исторический памятник Владивостокской крепости, возведенной на территории города в 1899-1914 годах, состоит из 124 объектов, включающих в себя более 500 сооружений: береговых батарей, фортов, капониров и других объектов. Комплекс вошел в число самых мощных приморских крепостей мира. К началу Русско-Японской войны в 1904 году она включала три форта, девять полевых укреплений, 20 сухопутных батарей и 23 береговых батареи, которые уже тогда заставили японское командование не допускать мысли о высадке на юге Приморья. После окончания войны и потери Порт-Артура Владивосток оказался единственным укрепленным городом и военно-морской базой флота в регионе.

Первым главнокомандующим Владивостокской крепости после войны стал генерал Владимир Ирман, который вместе с другими офицерами, оборонявшими Порт-Артур, принялся за модернизацию крепости и строительство самых мощных на тот момент в мире укреплений. На эти работы ушло свыше 100 млн рублей золотом, а толщина железобетонных сводов новых укреплений достигала нескольких метров, чтобы выдерживать попадания 200-килограммовых снарядов.

За свою историю Владивостокская крепость не сделала ни одного боевого выстрела. Никто, в том числе в ходе Второй мировой войны, так и не решился напасть на Владивосток.