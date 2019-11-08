"И юность ушедшая все же бессмертна…" Любимые песни Александры Пахмутовой

Со своим супругом Николаем Добронравовым Пахмутова познакомилась во время работы на студии детского вещания на Всесоюзном радио: она писала музыку для программ, он — читал в них стихи собственного сочинения. Там же родилась их первая песня — "Лодочка моторная". С тех пор пара никогда не расставалась, а их композиции стали народными хитами. Их песни исполняли Тамара Гвердцители, Муслим Магомаев, Дмитрий Хворостовский, Александр Градский и многие-многие другие. "Нежность" (1965) Сейчас сложно представить, что премьеру этой песни, слова которой знают, кажется, все, которую так любил Гагарин и даже слушал перед своим полетом, сначала ждал абсолютный провал. После первого исполнения, вспоминала Пахмутова, певица Майя Кристалинская ушла со сцены в полной тишине, а авторы получили тонну критики.

Добронравов вспоминал об этом концерте: "…я прекрасно помню, как в перерыве подбежал к нам замечательный композитор, очень любящий нас Аркадий Ильич Островский, и сказал: "Ну что ты пишешь, ну кому это нужно, этот твой Экзюпери. У меня вот "Аист" — ты видишь, что делалось в зале? Каждая женщина хочет, чтобы у нее был ребенок, она ждет этого, а ты — о каком-то Экзюпери". Но поэт менять стихи отказался. Важен был, говорит, не сам летчик, а человек, который оттуда, с высоты, смотрит на Землю, нужен был поэт.

Описание С супругом Николаем Добронравовым © Юрий Машков/ТАСС

Не отказалась от песни и Кристалинская, включавшая ее во все свои концерты, и наконец публика песню "расслышала". Случилось это в том числе и благодаря фильму Татьяны Лиозновой "Три тополя на Плющихе" — "Нежность" прозвучала там в одном из эпизодов. К слову, режиссер даже говорила, что сняла фильм, вдохновившись композицией. Так "Нежность" стала самой востребованной песней тандема Добронравова и Пахмутовой. Она вошла в репертуар десятков артистов: ее исполняли в том числе Дмитрий Хворостовский, Людмила Зыкина, Наталья Ветлицкая, Диана Арбенина и сама Тамара Гвердцители, чье исполнение Пахмутова считала самым лучшим. "Кто бы из звезд, даже мировых оперных, поющих в Ла Скала и Гранд-опера, ни пришел и ни попросил у нас "Нежность", ее все равно будет петь Тамара Гвердцители, это ее песня, Тамара поет ее постоянно, и она лучшая исполнительница", — признавалась композитор. "Надежда" (1971) Эта песня была предложена для исполнения Иосифу Кобзону, но тот отказался (однако впоследствии все же включил в свой репертуар). Тогда ноты и текст были разосланы разным исполнителям, в том числе и певице Анне Герман в Варшаву. Она в тот момент восстанавливалась после несчастного случая и, увидев материал, тут же согласилась. Именно в ее исполнении композиция стала наиболее популярной, и слушать эту версию перед полетом стало традицией у космонавтов.

Описание С Иосифом Кобзоном, 1981 год © Анатолий Семехин/ТАСС

В 1975 году "Надежда" стала "Песней года", но Герман не смогла исполнить ее на концерте. Тогда на выручку пришел Муслим Магомаев. Эта композиция была так любима народом, что публика просто не отпускала вокалиста со сцены: ему пришлось петь ее еще, и еще, и еще…

"И вновь продолжается бой" (1974) В свое время песню чуть не запретили — сказали, что звучит слишком по-рокерски и оскорбляет память вождя. Однако она все равно прозвучала на закрытии 17-го партийного съезда в 1974 году — выглядело это достаточно смело. Многие песни тандема Добронравова и Пахмутовой не доходили до эфира, например, из-за строчки "Ильич прощается с Москвой…" долгое время была запрещена композиция "Песня о Ленине". Композицию Добронравов и Пахмутова посвятили Великой Октябрьской социалистической революции и Владимиру Ленину. И хотя власти восприняли строчку "И юный Октябрь впереди" чуть ли не как призыв к следующей перестройке, авторы ничего такого не имели в виду: они просто воспевали энергию, которая вдохновляла тогдашнюю молодежь.

За ее военное настроение, маршеобразный ритм, драйвовую гитарную и ударную партии (за что ее, собственно, также попрекали) песню особенно полюбила мужская часть эстрады. В свое время ее спели Иосиф Кобзон, Лев Лещенко и Леонид Сметанников. Более того, полюбили ее рок-музыканты — Егор Летов исполнял ее с 1994 года, группа "Ленинград" спела ее в 2014 году в рамках фестиваля "Чартова дюжина", а виолончельное трио Silenzium записала ее инструментальный струнный вариант. "Как молоды мы были" (1976) Песня была написана специально для фильма "Моя любовь на третьем курсе" режиссера Юрия Борецкого по пьесе "Лошадь Пржевальского" Михаила Шатрова. Для картины ее записал певец и композитор Александр Градский. Изначально Пахмутова предполагала, что песню будет исполнять женский вокал, но встретив тогда молодого 26-летнего Градского, композитор переписала некоторые моменты в партитуре, например, третий куплет. Также ее исполняли Людмила Гурченко, Эдита Пьеха, Тамара Гвердцители, Иосиф Кобзон, Дмитрий Хворостовский, Николай Караченцов и многие другие.

Описание С Александром Градским © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Фраза "Как молоды мы были" стала крылатой, и хотя сами авторы никогда этого не упоминали, текст ее кажется отражением жизни Пахмутовой и Добронравова. Добронравов говорил: "Мы обыкновенные, нормальные, простые люди, наверное, поэтому нас вот так понимают и вот так любят."

"До свиданья, Москва, до свиданья" (1980) Композиция прозвучала в знаменательный момент для всей страны. Ею закрывались Олимпийские игры в 1980 году. Для зрителей это был настоящий сюрприз: под музыку на середину стадиона выплыл олимпийский символ — огромный Миша.