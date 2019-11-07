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Внучки Шагала приедут на открытие выставки его работ в "Новый Иерусалим"

Для публики экспозиция будет открыта с 16 ноября 2019 года по 8 марта 2020 года

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Внучки художника Марка Шагала Мерет и Белла Мейер приедут на открытие выставки его работ в подмосковный музейно-выставочный комплекс "Новый Иерусалим", сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе музея. Для публики экспозиция будет открыта с 16 ноября 2019 года по 8 марта 2020 года.

"Мы были покорены, узнав, что музей "Новый Иерусалим" готовится раскрыть перед российской публикой широкий спектр разнообразных художественных техник, применяемых Марком Шагалом на протяжении его долгого творческого пути", - сказала Мерет Мейер, чьи слова приводят в пресс-службе.

Проект представит 239 работ из российских и зарубежных музеев и частных коллекций. Экспозиция построена по двум параллельным линиям: тематической и хронологической. Вместе с Шагалом зритель перемещается по трем многомерным пространствам: "Жизнь земная" (живопись и графика первой четверти XX века), "Путешествия и мосты" (работы второй четверти XX века, связанные c поездкой в Святую Землю) и "Бытие небесное" (произведения второй половины XX века). В пресс-службе добавили, что 22 эскиза экспонируются в России впервые, как и существующие в единственном экземпляре 105 библейских гравюр, раскрашенных художником вручную и подаренных им второй жене Ваве Шагал.

Выставку дополнят предметы быта и религиозного обихода из собрания Музея истории евреев в России (МИЕВР) и лубки и изразцы из коллекции музея "Новый Иерусалим". "Подобные артефакты могли окружать Шагала в его детстве и юности, встречаться ему во время учебы в Петербурге и жизни в Москве. Выбор этих экспонатов не случаен, он существенно дополняет и объясняет истоки творчества художника - на выставке можно увидеть, как эти реальные предметы превращаются в его произведениях в образы", - пояснили в музее.

В экспозицию войдут работы из коллекций Национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду, Музея Марка Шагала в Витебске, Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, Музея истории евреев в России, Национального музея Марка Шагала в Ницце, Музея "Новый Иерусалим" и частных собраний. Куратором проекта выступает приглашенный эксперт в комитете Марка Шагала в Париже, заслуженный работник культуры РФ Екатерина Селезнева. К выставке выпущен каталог, включающий статьи о жизни и творчестве Шагала, его биографию, не публиковавшиеся ранее письма Марка и Беллы Шагал. В издании воспроизведены все экспонирующиеся на выставке работы художника.

Музейно-выставочный комплекс "Новый Иерусалим" - крупнейший культурный центр Подмосковья. Всего за несколько лет "Новый Иерусалим" стал столицей музейной жизни региона, представив посетителям выставки всемирно известных мастеров, таких как Левитан, Пикассо, Дюрер, Кустодиев, Фальк, Фаберже и многих других.

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