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Вышел трейлер нового мультфильма Pixar "Душа"

Режиссерами картины выступили Пит Доктер ("Головоломка", "Вверх") и Кемп Пауэрс ("Звездный путь: Дискавери")
' Pixar/YouTube'

Pixar показала трейлер мультфильма "Душа". Ролик опубликован на YouTube-канале студии. 

История рассказывает о школьном учителе музыки Джо Гарднере, который любит джаз. Он успешно проходит прослушивание в джазовом клубе, однако сразу после этого падает в канализационный люк и попадает в мир душ. Там он знакомится с душой по имени 22. Героям предстоит помочь друг другу найти свое место в мире. 

Главных персонажей озвучивают Джейми Фокс (обладатель премии "Оскар" за роль в фильме "Рэй") и Тина Фэй ("Субботним вечером в прямом эфире", "Студия 30"). Режиссерами картины выступили Пит Доктер ("Головоломка", "Вверх") и Кемп Пауэрс ("Звездный путь: Дискавери").

В описании ролика приведены слова Доктера, рассказавшего о том, что его вдохновило на создание "Души". Режиссер пояснил, что его интересуют вопросы индивидуальности. "Это началось с моего сына, сейчас ему 23 года, но у него уже с рождения проявлялись индивидуальные черты личности, - поделился Доктер. - Откуда это возникло? Я считал, что эти качества развиваются с помощью взаимодействий с миром. Однако было очевидно, что мы уже рождаемся с уникальным и отчетливым пониманием себя."

Выход фильма в прокат в России запланирован на 18 июня 2020 года. 

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США
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