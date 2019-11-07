В Ингушетии в шестой раз стартовал международный кинофестиваль "Золотая башня"

МАГАС, 7 ноября. /ТАСС/. Международный кинофестиваль "Золотая башня" в шестой раз стартовал в Ингушетии. Жюри фестиваля выберет самые лучшие картины из 50 представленных в двух жанрах - игровое и документальное кино.

Авторами идеи проведения кинофестиваля являются министерство культуры республики и заместитель председателя Союза кинематографистов России народный артист Клим Лаврентьев. Главный приз фестиваля - уменьшенная золотая копия средневековой ингушской башни.

"Мы открыли шестой международный кинофестиваль "Золотая Башня", который ежегодно расширяет свою географию и набирает новых участников. В этом году на суд жюри будут представлены 50 картин из разных зарубежных стран и регионов России. Нас радует, что активно включаются в фестиваль и наши соседи - регионы Северного Кавказа, ведь одна из самых основных целей фестиваля - именно развитие кинематографа на Северном Кавказе", - сказал ТАСС министр культуры Ингушетии Темерлан Дзейтов.

По его словам, в состав жюри фестиваля вошли известные режиссеры, кинематографисты и деятели искусств России. И уже с 6 ноября в регионе стартовали бесплатные кинопоказы для взрослых и показы мультфильмов для детей, которые продлятся до 9 ноября включительно.

"Для нас очень важно и участие молодых ингушских режиссеров, в этом году свои работы также представят три режиссера из республики. Все представленные фильмы сняты в двух жанрах - это игровое и документальное кино. Очень важно, что в рамках фестиваля на четырех площадках проходят бесплатные кинопоказы фильмов-конкурсантов, это и короткометражные, и полнометражные фильмы на самые разные, но важные темы. Таким образом мы приобщаем население к киноискусству", - добавил министр.

Первый кинофестиваль "Золотая башня" прошел в Ингушетии осенью 2014 года. В 2018 году в фестивале участвовали более 50 фильмов из России, Казахстана, Белоруссии, Израиля, Ирана, Киргизии, Узбекистана.