Денис Мацуев вместе с одаренными детьми из Подмосковья выступит в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Одаренные дети Подмосковья выступят с пианистом Денисом Мацуевым на международном культурном форуме в Санкт-Петербурге 16 ноября. Об этом сообщили в четверг в администрации губернатора Московской области.

"16 ноября в государственной академической капелле Санкт-Петербурга состоится концерт благотворительного фонда имени Иветты Вороновой "Новые имена", президентом которого является Денис Мацуев. Участниками концерта станут лучшие ученики подмосковных школ искусств - стипендиаты фонда "Новые имена" и лауреаты гранта губернатора Московской области "Одаренные дети Подмосковья". Вместе с ними выступят звезды классической музыки, которые, как и Денис Мацуев, начинали свой творческий путь в фонде "Новые имена", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, концерт станет итогом работы фонда в 2019 году по межрегиональной программе. Фонд "Новые имена" получил президентский грант на так называемый проект "Три П: поиск, поддержка, продвижение" в регионах. Лидером стала Московская область - в регионе впервые была организована летняя школа "Новых имен", и было отобрано рекордное количество стипендиатов.

"По окончании концерта в Капелле состоится открытие мультимедийной выставки "Фестивали искусств Подмосковья": гости форума смогут познакомиться с яркой хроникой Международного фестиваля искусств П.И. Чайковского в Клину, театральных фестивалей "Сон в летнюю ночь", "Петрушки мира" и Пушкинский театральный карнавал, фестиваля Игоря Бутмана "Джазовые сезоны в Горках Ленинских" и других проектов Московской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что концерт пройдет при поддержке правительства Московской области.