Первый фестиваль-мастерская имени Дмитрия Брусникина открывается в Москве

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Первый международный фестиваль-мастерская имени Дмитрия Брусникина (Brusfest), где будут представлены постановки российских театров, а также коллективов из Финляндии, Эстонии и Бельгии, открывается в пятницу.

Фестиваль, посвященный режиссеру и педагогу Дмитрию Брусникину (1957-2018), пройдет с 8 по 17 ноября. Программа откроется концертом, на котором выступят американский автор перформансов Анна Хомлер, британский композитор и поэт Руперт Клерво, а также электронный музыкант и художник из Сибири Егор Клочихин (Foresteppe).

Первым спектаклем фестиваля станет постановка Pop-up театра и финского фестиваля "Балтийский круг" "Смерть на работе". "Режиссер Семен Александровский ездил по приглашению в Финляндию, где поставил спектакль. Сейчас мы его привозим на гастроли. Это премьера в России", - рассказали ТАСС в пресс-службе фестиваля. Герои постановки - могильщик, священник и работник похоронного бюро, они говорят о смерти, как о рутинном событии, о работе.

Документальные спектакли

По словам пресс-службы, в программу включены спектакли, которые представляют собой документальный жанр. Состоится премьера спектакля Юрия Квятковского и Мастерской Брусникина "Пограничное состояние", основанного на интервью актеров с жителями городов на границе Эстонии и России. Постановка будет представлена 9 ноября и затем останется в репертуаре театра "Практика".

Зрители увидят также спектакль "Быть может, все драконы..." бельгийской театральной компании Berlin, постановки "Пыль" театра "Старый дом" из Новосибирска, "Бонни и Клайд" хабаровского ТЮЗа, "Свидетели" творческой лаборатории "Угол" из Казани.

В новом пространстве Третьяковской галереи на Крымском валу пройдет День документального театра, с участием Мастерская Брусникина и Театр им. Вл. Маяковского. Также пройдет Лаборатория постдокументального театра, на которой несколько команд из режиссеров, драматургов и молодых ученых будут создавать документальные проекты на тему экологии.

К фестивалю приурочена выставка "Человек размером с дом" в образовательном центре Московского музея современного искусства, также посвященная памяти Брусникина.

О Брусникине

Брусникин окончил Школу-студию МХАТ, курс Олега Ефремова. В 1980 году получил первую роль в МХАТ - на Малой сцене он сыграл Александра Ульянова в спектакле "Путь". Сразу после окончания актерской школы его приняли в труппу театра, где Брусникин одновременно начал преподавать в качестве ассистента. С 1993 года преподавал мастерство актера в Школе-студии МХАТ.

Известен как киноактер. Дебютировал в 1984 году в фильме режиссера Алексея Симонова "Отряд". Также снялся в картинах "По зову сердца", "Чемпионы" и других. Исполнял роли в сериалах "Петербургские тайны", "Досье детектива Дубровского", "Марш Турецкого", "Любовь на острие ножа".