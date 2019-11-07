Выставку о взаимосвязи театра и политики в советскую эпоху представят в музее в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Выставка, рассказывающая о театральных постановках на историко-политические темы в советскую эпоху, откроется в пятницу в Музее политической истории в Санкт-Петербурге. Как рассказали журналистам организаторы, в экспозицию, приуроченную к Году театра в России, вошли фотографии спектаклей на ведущих сценах страны, афиши постановок, фрагменты рецензий, письма зрителей и многое другое.

"Идея - показать общественную значимость советского театра, представить в музейном пространстве такой феномен советской эпохи, как "политический театр". В рамках этого жанра, как мы показываем на выставке, театры обращались к историко-революционному прошлому, к образу Ленина, к производственным проблемам. Но важно было другое: "политическим театром" становились те постановки, которые оказывали влияние на мировоззрение и нравственные установки советского человека", - рассказал журналистам в преддверии открытия выставки старший научный сотрудник музея Александр Смирнов.

Выставка охватывает период от хрущевской оттепели до перестройки. Куратор отметил, что основу экспозиции составили материалы, переданные ранее Музею политической истории знаменитыми драматургами Михаилом Шатровым и Александром Гельманом. Так, на выставке можно увидеть рукопись пьесы Шатрова "30 августа" ("Большевики") с правкой автора. Произведение было поставлено к 50-летию Октябрьской революции, цензурные органы тогда усмотрели в нем недостатки идейно-политического характера, и показ пьесы состоялся только благодаря личному разрешению министра культуры СССР Екатерины Фурцевой.

"Лучшие советские театры, о которых идет речь на этой выставке, стремились раскрепостить сознание зрителя, привить ему способность самостоятельного мышления. Люди выходили из театра под впечатлением, еще долго говорили и обсуждали. У нас на выставке представлен этот диалог общества с театром: цитаты из писем, подлинные письма зрителей. <…> Они в этих письмах вырабатывали свое мнение, свое впечатление. Шел не только диалог, но существовала обратная связь", - рассказал Смирнов.

Посетители увидят и фотографии, запечатлевшие спектакли с участием Владимира Высоцкого (в роли Хлопуши в постановке Театра на Таганке "Пугачев"), Александра Калягина (в роли Ленина в постановке МХАТа им. М. Горького "Так победим!", Георгия Тараторкина (в роли императора Николая I в спектакле ТЮЗа "Глоток свободы") и многие другие кадры.

Вспомнить великий театр

Среди экспонатов также - лист с подписями актеров и сотрудников Большого драматического театра в поддержку политики Верховного Совета РСФСР во главе с Борисом Ельциным. "Олег Басилашвили передал нам большую коллекцию писем, в том числе этот лист, который он вывесил в 1992 году в фойе БДТ, и там артисты все расписывались", - отметил куратор. Среди подписавшихся - Алиса Фрейндлих, Леонид Неведомский, сам Басилашвили и многие другие.

"Актуальность [этой выставки] в том, чтобы вспомнить великий театр: великие актеры и режиссеры могли превратить даже стенографический отчет съезда коммунистической партии в увлекательное интеллектуальное зрелище", - отметил Смирнов.

На выставке также демонстрируют материалы, рассказывающие об успехах советского театра за границей. Посетители смогут увидеть афишу знаменитой рок-оперы "Юнона и Авось", выпущенную во время гастролей московского театра "Ленком" во Франции, и посвященный этому спектаклю проспект с автографами Марка Захарова, Александра Абдулова, Николая Караченцова и других его создателей.

Экспозиция будет доступна в главном здании Музея политической истории по 27 ноября.

В соответствии с указом президента России Владимира Путина, 2019 год объявлен Годом театра. Его программа включает в себя 15 ключевых мероприятий, самые масштабные из которых - VIII Театральная олимпиада и Всероссийский театральный марафон.