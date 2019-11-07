Минкультуры разработало методику подсчета максимально возможного числа посетителей музеев

КАЗАНЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Министерство культуры разработало методику подсчета максимально возможного числа посетителей для различных категорий музеев, учреждения могут использовать ее самостоятельно. Об этом в четверг журналистам сообщила заместитель директора департамента музеев Минкультуры Наталия Чечель.

"Несмотря на то, что мы ставим перед учреждениями задачу по увеличению потока посетителей, который влияет на получение внебюджетных средств музеями, мы совершенно осознаем последствия антропогенной нагрузки на памятники. Поэтому министерством культуры разработана методика подсчета максимально возможного количества посетителей для различных категорий музеев. Музеи могут самостоятельно по этой методике посчитать то количество посетителей, которые могут проходить через музеи без ущерба для наследия", - сказала она.

Как уточнила Чечель, в составе федеральных музеев-заповедников есть объекты, которые давно преодолели оптимальное количество посетителей, в частности, Московский Кремль, Царское Село, "Петергоф".

"Безопасность не ограничивается только техническими средствами безопасности, но и также формированием этих самых туристических потоков. И, в том числе, продвижение других известных и, может быть, не так популярных музеев для посетителей, тоже будет работать косвенно на эту тему", - сказала Чечель.

Нагрузку снизят сезонные маршруты

Разрабатывать музейные маршруты стоит в зависимости от сезонов, считает заместитель руководителя Федерального агентства по туризму РФ Сергей Корнеев. "Можно сделать так, чтобы стало интересно посмотреть этот объект, но в другое время, в другой сезон, посмотреть что-то рядом, совместить одно с другим <...> Таким образом, через маршруты мы можем достигнуть того самого устойчивого развития туризма, устойчивого, стабильного перераспределения нагрузок, если они где-то есть", - пояснил он журналистам.

За 2018 год Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник посетили более 1,2 млн туристов. "Это трудно. Каждый год в Венеции побеждает мэр, который обещает уменьшить количество туристов", - добавила генеральный директор учреждения Светлана Мельникова, назвав "искусством" умение сохранить баланс между комфортом местных жителей и постоянным увеличением праздников и мероприятий.

Пленарная сессия "Музеи на брендовых маршрутах России" и круглый стол "Музеи в современном мире: вызовы и возможности" проходят в Казани 7-8 ноября. Мероприятия направлены на развитие и продвижение музеев в рамках национальных культурно-образовательных проектов. В их число входят "Золотое кольцо России", "Серебряное ожерелье России", "Императорский маршрут", "Россия - Родина космонавтики" и "Великий Волжский путь".