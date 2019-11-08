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В МХТ имени Чехова вспомнят народного артиста СССР Олега Борисова

На вечере будут использованы видеофрагменты из спектаклей и кинофильмов с участием актера, прозвучат отрывки из его дневников

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Вечер памяти, посвященный 90-летию со дня рождения народного артиста СССР Олега Борисова (1929-1994) состоится в пятницу в Московском Художественном театре (МХТ) имени А.П. Чехова, где с 1983 по 1990 год служил знаменитый актер. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе театра Наталья Витвицкая.

"Сегодня Олегу Ивановичу Борисову могло бы исполниться 90 лет", - уточнила собеседница агентства. "Но уже 26 лет его нет среди живых, он ушел из жизни до обидного рано - ему было всего 64 года. Но осталось его богатое наследство - фильмы, видеозаписи спектаклей, дневники", - сказала пресс-атташе.

Она напомнила, что после окончания Школы-студии МХАТ Борисов работал в разных театрах - в Киевском русском драматическом театре им. Леси Украинки, в Московском драматическом театре им. А.С. Пушкина, в Ленинградском академическом Большом драматическом театре. В 1983-1990 годах служил в Московском Художественном театре. Одновременно (в 1989-1990 годах) играл в Центральном театре Советской армии. Также в 1991-1994 годах стал организатором, руководителем и актером театра "Антреприза Олега Борисова".

Много снимался в кино. Из наиболее известных фильмов с участием Олега Борисова - "За двумя зайцами", "Остановился поезд", "Остров сокровищ", "Парад планет", "Проверка на дорогах", "По главной улице с оркестром" и многие другие. Режиссеры Павел Лунгин, Лев Додин, Вадим Абдрашитов называли его гением, непревзойденным мастером в своей профессии.

"Борисов репетировал роль Фирса в "Вишневом саде" в постановке Льва Додина. Генеральный прогон прошел успешно. А перед самой премьерой Олег Иванович Борисов неожиданно умер в Институте переливания крови. Случилось это 28 апреля 1994 года", - продолжила рассказ пресс-атташе МХТ.

По ее словам, последние 16 лет актер был тяжело болен, но продолжал работать в театре и сниматься в кино. Скончался от хронического лимфолейкоза. Похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.

Вечер памяти

"Сегодня мы будем вспоминать замечательного актера и человека Олега Ивановича Борисова", - отметила пресс-атташе МХТ. "На съемки и репетиции он приходил с тетрадками, исписанными словами его роли и собственными комментариями", - добавила она и в качестве подтверждения привела одно из высказываний артиста.

"Все придумано, чтоб удобней было человека держать в рамках: всеобщее равенство, права человека, социализм, идеализм, демократия <...> Господи, посмотрите, мы же в себе самих этих рамок и мерок понаставили. И любить боимся, и страдать боимся, выходя за рамки. И люди живые боятся, и актеры боятся. Но за рамки выходить надо. Если ты имеешь минимальный шанс выползти из них - надо ползти", - процитировала актера пресс-атташе.

Она сообщила, что на вечере будут использованы видеофрагменты из спектаклей и кинофильмов с участием Олега Борисова, прозвучат отрывки из его дневников, а также музыка Моцарта, Мендельсона, Шопена в записи выдающихся исполнителей.

В программе принимают участие актеры Ирина Мирошниченко, Ольга Барнет, Полина Медведева, Евгений Киндинов, Эдуард Чекмазов, Дарья Юрская, Сергей Сосновский и другие.

Режиссер вечера - Николай Скорик, художник - Александр Боровский.

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