Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой поставил "Почти счастливую историю"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Театр музыки и поэзии под руководством народной артистки РФ Елены Камбуровой после двухлетнего перерыва, связанного с ремонтом здания, вернулся в родные стены. 8 и 10 ноября состоится первая премьера в новом сезоне - спектакль "Почти счастливая история" по стихам советских поэтов 50-70-х годов прошлого века, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Почти счастливая история" - своеобразная кинолента памяти, ностальгия по тому немного наивному, выцветшему, словно старая фотография, уже такому далекому, но прекрасному времени 50-70-х годов прошлого века", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в спектакле звучат стихи Юрия Левитанского, Роберта Рождественского, Александра Кушнера, Беллы Ахмадуллиной, Ирины Одоевцевой, Ирины Снеговой, Ольги Шумяцкой и режиссера Анны Левановой, для которой эта постановка стала режиссерским дебютом на театральной сцене.

"Впервые попробовавшая себя на режиссерском поприще Анна Леванова является по профессии актрисой, - уточнил представитель пресс-службы.- Она закончила Государственный музыкально-педагогический институт им. М. М. Ипполитова-Иванова и Театральное училище им. Щепкина, работала в труппе Театра "Современник", с 2016 года служит в Театре музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой, где занята во многих спектаклях репертуара, а теперь и сама поставила спектакль".

Как поделилась режиссер-дебютант, вдохновением для нее стало стихотворение Роберта Рождественского "Монолог женщины". "Поэт рисует героиню в момент ожидания, одиночества, когда она находится сама с собой, и там все настолько тонко, точно и понятно, что я подумала: "Как мужчина мог понять, что же там внутри у нас происходит?" И эта наблюдательность поэта вдохновила меня на создание спектакля "Почти счастливая история", спектакля о любви и женском счастье", - рассказала режиссер, которая также выступает и в качестве актрисы.

Она сообщила, что в ее постановке заняты актеры и музыканты, в числе которых Юлия Зыбцева, Виктория Тихомирова, Александр Бордуков, Михаил Мартьянов, Дарья Барскова (скрипка), Петр Тишков (флейта), Гарри Еприкян (фортепиано), Денис Сорокотягин (фортепиано), а также Иван Григорьев и Равшан Джалалов. Спектакль идет 1 час без антракта.