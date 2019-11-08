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Победителей премии имени писателя Арсеньева объявят на Днях Дальнего Востока в Москве

Лауреаты премии получат по 500 тыс. рублей

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Литературная премия "Дальний Восток" имени писателя и исследователя региона Владимира Арсеньева будет присуждаться в этом году в первый раз. Церемония награждения лауреатов станет частью Дней Дальнего Востока в Москве, сообщил журналистам вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Если говорить о чем-то новом, что в этом году будет отличать Дни Дальнего Востока от предыдущих, то впервые мы будем подводить итоги общероссийской литературной премии "Дальний Восток" имени Арсеньева. Мы хотим выразить свою признательность и оказать поддержку писателям, которые пишут о Дальнем Востоке, которые помогают о нем рассказать людям", - сказал он.

Литературная премия "Дальний Восток" им. В. К. Арсеньева учреждена в начале 2019 года. Она присуждается за лучшие произведения отечественных авторов на тему Дальнего Востока в трех номинациях: "Длинная проза", "Короткая проза", "Проза для детей". На соискание могут быть выдвинуты романы, повести, сборники повестей или рассказов, а также документальная проза и мемуары. Место жительства автора значения не имеет, главное - писать на русском языке.

Победителей объявят в декабре 2019 года, лауреаты получат по 500 тыс. рублей. В состав жюри входят писатели Евгений Водолазкин, Лев Данилкин, Владимир Левенталь, Юрий Нечипоренко, член совета при президенте РФ по культуре и искусству Виктор Шалай.

Владимир Арсеньев родился в 1872 году в Санкт-Петербурге. В 1900 году он приехал в Приморье и с тех пор занимался изучением Дальнего Востока. В начале 1910-х годов материалы, собранные Арсеньевым в экспедициях, были собраны в двухтомник "Краткий военно-географический и военно-статистический очерк Уссурийского края". Кроме того, он стал автором художественных книг "По уссурийскому краю" и "Дерсу Узала", последняя несколько раз экранизировалась, в 1975 году ее поставил японский режиссер Акира Куросава и получил за этот фильм премию "Оскар".

Дни Дальнего Востока в Москве пройдут со 2 по 14 декабря. В рамках фестиваля также пройдет Дальневосточная ярмарка, которая откроется на Новом Арбате 2 декабря и продлится неделю. С 12 по 14 декабря в "Экспоцентре" на Краснопресненской набережной пройдет фестиваль для молодежи. Также пройдет вручение наград общественно-деловой премии "Звезда Дальнего Востока". Организаторами фестиваля выступают аппарат полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики при поддержке правительства Москвы.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияДальний Восток
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