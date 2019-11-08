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Pixies впервые выступит в Москве

Музыканты выйдут на сцену клуба Adrenaline Stadium 21 июля 2020 года

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Авторы саундтрека фильма Дэвида Финчера "Бойцовский клуб", американская инди-рок-группа Pixies впервые выступит в Москве. 21 июля 2020 года они выйдут на сцену клуба Adrenaline Stadium, сообщила в пятницу пресс-служба организатора вечера, компании Pop Farm.

"Можно с абсолютной уверенностью утверждать, что без музыки этого бостонского квартета ландшафт современной гитарной музыки был бы совершенно иным. Подтверждением служит и тот факт, что в любви к их музыке признавались герои девяностых калибра Nirvana и Radiohead, и то, что именно их гимном Where Is My Mind был озвучен финал "Бойцовского клуба", - сказали организаторы гастролей.

Группа Pixies была основана в 1986 году вокалистом Блэком Фрэнсисом (настоящее имя - Чарльз Томпсон) и гитаристом Джоуи Сантьяго. Вскоре к коллективу присоединились поющая басистка Ким Дил и барабанщик Дэвид Ловеринг, и два года спустя Pixies выпустили свой первый альбом - Surfer Rosa. В своем творчестве музыканты сочетают панк-рок, серф-рок, сюрреалистичные тексты с намеками на паранормальные явления.

В 1993 году было объявлено о роспуске группы, в 2004-м музыканты собрались вновь. Поклонникам пришлось ждать еще 10 лет до появления новых альбомов, на них Паз Леншантин сменила в составе Ким Дил.

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