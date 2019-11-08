Эксперт: реализация иностранных кинопроектов в РФ станет стимулом для развития регионов

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Господдержка иностранных организаций, снимающих фильмы в России, будет стимулировать развитие инфраструктуры в регионах. Такое мнение выразил генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев.

"С одной стороны, иностранный киноконтент, созданный при участии России, важен как элемент soft power, для продвижения позитивного образа государства за рубежом. С другой стороны, речь идет о значительном экономическом эффекте для страны, где ведутся съемки. Ведь вокруг съемочного процесса выстраивается целая бизнес-экосистема. Это и проживание в гостиницах, и кейтеринг, транспортная логистика, создание декораций и костюмов, а также множество других сервисов. Все это означает создание новых рабочих мест в большом количестве смежных отраслей", - цитирует Слепнева пресс-служба РЭЦ.

Представители центра подчеркнули, что российские компании, которые производят в том числе сериалы и анимацию, в последние месяцы активно работают с зарубежными партнерами, чтобы получить у них заказы на реализацию проектов на территории России по программе рибейтов. "И запросы о работе в России уже начали поступать от американских, британских и индийских компаний, а также (в части анимации) из Китая", - добавил Слепнев.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 7 ноября подписал постановление, согласно которому иностранные кинокомпании получат возможность компенсации средств, потраченных на съемки фильмов на территории РФ. Компенсация составит от 30 до 40% - так называемые рибейты. Документ подготовили Минэкономразвития совместно с Министерством культуры РФ.

Функции агента правительства по предоставлению бюджетных субсидий возложены на Российский экспортный центр. РЭЦ будет организовывать отбор заявок от иностранных кинокомпаний, проверять полноту документации и ее соответствие правилам предоставления субсидий. Центр будет создавать экспертный совет и на основании его решения утверждать перечень отобранных заявок.