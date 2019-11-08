"Реквием" Эндрю Ллойда Уэббера прозвучит в БЗК на вечере памяти Павла Слободкина

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Вечер памяти российского композитора, музыкального продюсера, народного артиста РФ Павла Слободкина (1945-2017) состоится в субботу в Большом зале московской консерватории. В программе концерта значится только одно произведение - редко исполняемый "Реквием" Эндрю Ллойда Уэббера, сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

"В программе вечера прозвучит уникальное произведение - "Реквием" Эндрю Ллойда Уэббера", - сказала собеседница агентства. По ее словам, это редко исполняемое сочинение английского композитора, известного как автора мюзиклов "Иисус Христос - суперзвезда", "Эвита", "Призрак Оперы", "Кошки" и других, выбрано не случайно.

"Творчество Эндрю Ллойда Уэббера - блестящий пример сочетания классики и рок-музыки - было очень близко Павлу Слободкину, который всегда искал возможности синтеза различных направлений и успешно претворял их в жизнь", - пояснила представитель организаторов вечера.

Она напомнила, что свою творческую деятельность Павел Слободкин начал в 1962 году, став музыкальным руководителем эстрадной студии МГУ "Наш дом". В 1964 году он поступил на работу во Всероссийское гастрольно-концертное объединение (ВГКО), преобразованное в январе 1965 года в Москонцерт, в качестве дирижера и музыкального руководителя оркестра, завязавшего сотрудничество с выдающимися артистами эстрады, народными артистами РСФСР Геленой Великановой и Марком Бернесом.

В марте 1966 года Слободкин создает один из первых в СССР вокально-инструментальных ансамблей - "Веселые ребята". Осенью 1974 года он приглашает в ансамбль молодую певицу Аллу Пугачеву. Итогом этого творческого содружества стала победа (гран-при) Аллы Пугачевой на международном конкурсе эстрадной песни "Золотой Орфей" в Болгарии в 1975 году с песней "Арлекино", которую обработал и аранжировал Павел Слободкин.

Слободкин руководил ансамблем "Веселые ребята" до самой смерти. Он также создавал музыкальные спектакли. Был основателем Московского театрально-концертного центра и Московского камерного оркестра этого центра, напомнила собеседница агентства.

В память о музыканте

"Сегодня в память о замечательном подвижнике музыкальной культуры в Большом зале московской консерватории прозвучит "Реквием" Эндрю Ллойда Уэббера, - продолжила представитель организаторов вечера. Это произведение написано для солистов, хора и оркестра, уточнила она.

В концерте примут участие молодые восходящие звезды оперного пения Анна Половинкина (сопрано), Сергей Осовин (тенор), Егор Бобров (дискант), а также сводный хор из 200 исполнителей Академии хорового искусства имени В. С. Попова. За пульт Московского государственного академического симфонического оркестра (МГАСО) под управлением Павла Когана встанет известный нидерландский дирижер Эрнст Ван Тил.

Гостями вечера станут общественные и политические деятели, представители науки, культуры и духовенства, а также студенты творческих вузов, коллеги и друзья, почитатели таланта Павла Слободкина.