В музее Волгограда лауреат детского Евровидения открыла выставку в честь Пахмутовой

ВОЛГОГРАД, 9 ноября. /ТАСС/. Песня Александры Пахмутовой "Нежность" прозвучала в субботу на открытии мультимедийной выставки в волгоградском музее в честь 90-летия композитора, ее исполнила лауреат детского Евровидения 2007 года Александра Головченко. Ветераны, молодежь, воспитанники музыкальных школ с удовольствием подпевали вокалистке, которая окончила волгоградскую школу искусств №1 - ту же, что в свое время Пахмутова.

"Пахмутова - композитор мирового масштаба, и она наша землячка, уроженка Волгограда. Мы не могли пройти мимо такого серьезного юбилея Александры Николаевны и не посвятить нашу выставку такой масштабной фигуре", - сказал директор волгоградского интерактивного музея "Россия - моя история" Аркадий Грушко на открытии экспозиции.

На выставке, которую назвали "Планета "Пахмутовой", в цифровом формате представлены основные вехи ее жизни и творчества, отдельный раздел посвящен семейному и музыкальному союзу композитора с Николаем Добронравовым. Здесь можно посмотреть кадры видеохроники, полистать интерактивную книгу с фотографиями, на которых Пахмутова с космонавтами, с учениками музыкальных школ, на различных концертах. Интерес у молодежи вызывают неизвестные многим старые грампластинки с записями композитора. Выставка в музее "Россия - моя история" продлится в течение двух выходных дней, вход на нее бесплатный.

Свои поздравления знаменитой землячке с исполнением ее самых известных песен волгоградцы активно размещают социальных сетях. В частности, футбольная команда "Ротор", выступающая в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), разместила поздравление на своем канале в YouTube, где футболисты исполнили песню "Надежда".