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В Тегеране прошла церемония открытия Дней культуры России в Иране

Они пройдут с 9 по 14 ноября

ТЕГЕРАН, 9 ноября. /ТАСС/. Официальная церемония открытия Дней культуры России в Иране прошла в субботу в концертном зале "Вахдат" в Тегеране. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

"Когда человек не может передать что-то словами, он обращается к языку культуры и искусства", - сказал в начале церемонии председатель Организации по культуре и исламским связям Ирана Абузар Эбрахими Торкаман. Он также поблагодарил за присутствие на открытии заместителя министра культуры РФ Павла Степанова и посла России в Тегеране Левана Джагаряна.

"Российская неделя организована как ответная инициатива на проведение Дней культуры Ирана в России, которые были организованы год назад в Москве и Уфе", - добавил он.

Концертная часть вечера началась с выступления российских коллективов "Лезгинка" и "Кубанский казачий хор", которые исполнили танцы нардов Кавказа и кубанские казачьи песни. Зрители зала "Вахдат" бурными аплодисментами поблагодарили за выступление артистов из России.

Дни культуры пройдут с 9 по 14 ноября. Мероприятие проводится в рамках Протокола между Министерством культуры Российской Федерации и Организацией культуры и исламских связей Исламской Республики Иран. В организации участвует "Росконцерт".

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