Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Умер автор обложек альбомов The Beatles Роберт Фриман

Ему было 82 года
Фотограф Роберт Фриман EPA-EFE/MANUEL BRUQUE
Описание
Фотограф Роберт Фриман
© EPA-EFE/MANUEL BRUQUE

ЛОНДОН, 10 ноября. /ТАСС/. Фотограф Роберт Фриман, снимки которого были использованы в оформлении обложек четырех альбомов группы The Beatles, умер в пятницу в возрасте 82 лет. Об этом в субботу сообщается на официальном сайте группы.

TЕСТ
Какую песню ненавидел Леннон и при чем тут бабушка Пола: что вы не знаете о The Beatles

Фриман, причина смерти которого пока не называется, помог сформировать имидж "ливерпульской четверки" в начале 1960-х годов. Именно он сделал знаменитый черно-белый портрет музыкантов с полузатененными лицами, помещенный на обложку второго альбома группы, - With the Beatles ("Вместе с Beatles", 1963).

"Ушел дорогой Роберт Фриман, - написал в блоге на своем личном сайте музыкант Пол Маккартни. - Во времена The Beatles он был одним из наших любимых фотографов, который создал некоторые из самых запоминающихся обложек наших альбомов. Он был не только потрясающим профессионалом, но и человеком яркого воображения и по-настоящему оригинального мышления. Люди часто думают, что обложка With the Beatles, где мы наполовину в тени, - это тщательно скомпонованный студийный снимок, тогда как в действительности Роберт сделал его довольно быстро в коридоре гостиницы, где мы остановились, при естественном свете, падавшем из окна в конце коридора".

Маккартни вспоминает и о том, как Фриман почти случайно сделал растянутую по вертикали фотографию, украсившую обложку пластинки Rubber Soul ("Резиновый соул", 1965) и удачно обыгравшую название альбома. Фотограф также сделал снимки для обложек альбомов Beatles for sale ("Beatles на продажу", 1964) и Help! ("На помощь!", 1965). На последней Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр изображены в синих пальто и шляпах из одного из эпизодов снятой в том же году музыкальной комедии Help! Согласно первоначальному замыслу фотографа, четверка должны была показать слово "help" семафорной азбукой, однако оказалось, что от этого страдает композиция снимка. В результате нужное слово все-равно угадывается по положению расставленных рук музыкантов, но попытка прочитать его в соответствии с правилами британской семафорной азбуки дают лишь бессмысленный набор букв.

Теги
Великобритания
Реклама на ТАСС
Московские режиссеры завоевали больше всех статуэток кинофестиваля в Ингушетии
Гран-при конкурса вручили фильму "Сестренка" Александра Галибина
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС