Умер автор обложек альбомов The Beatles Роберт Фриман

Фриман, причина смерти которого пока не называется, помог сформировать имидж "ливерпульской четверки" в начале 1960-х годов. Именно он сделал знаменитый черно-белый портрет музыкантов с полузатененными лицами, помещенный на обложку второго альбома группы, - With the Beatles ("Вместе с Beatles", 1963).

"Ушел дорогой Роберт Фриман, - написал в блоге на своем личном сайте музыкант Пол Маккартни. - Во времена The Beatles он был одним из наших любимых фотографов, который создал некоторые из самых запоминающихся обложек наших альбомов. Он был не только потрясающим профессионалом, но и человеком яркого воображения и по-настоящему оригинального мышления. Люди часто думают, что обложка With the Beatles, где мы наполовину в тени, - это тщательно скомпонованный студийный снимок, тогда как в действительности Роберт сделал его довольно быстро в коридоре гостиницы, где мы остановились, при естественном свете, падавшем из окна в конце коридора".

Маккартни вспоминает и о том, как Фриман почти случайно сделал растянутую по вертикали фотографию, украсившую обложку пластинки Rubber Soul ("Резиновый соул", 1965) и удачно обыгравшую название альбома. Фотограф также сделал снимки для обложек альбомов Beatles for sale ("Beatles на продажу", 1964) и Help! ("На помощь!", 1965). На последней Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр изображены в синих пальто и шляпах из одного из эпизодов снятой в том же году музыкальной комедии Help! Согласно первоначальному замыслу фотографа, четверка должны была показать слово "help" семафорной азбукой, однако оказалось, что от этого страдает композиция снимка. В результате нужное слово все-равно угадывается по положению расставленных рук музыкантов, но попытка прочитать его в соответствии с правилами британской семафорной азбуки дают лишь бессмысленный набор букв.