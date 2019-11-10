Пахмутова встретила юбилей в Большом театре под песни "Главное, ребята" и "Нежность"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Народная артистка СССР, автор четырехсот песен, которые поют несколько поколений артистов и вся страна, Александра Пахмутова в воскресенье дала концерт в честь своего 90-летия на Исторической сцене Большого театра. Юбиляр лично выбирала программу, проводила репетиции, сообщили ведущие Андрей Малахов и Дарья Златопольская.

Александра Николаевна отметила юбилей накануне, 9 ноября. Праздничный вечер в Большом театре организовал 10 ноября телеканал "Россия 1", который также транслировал концерт.

"Сегодняшний концерт будет творческим вечером Александры Николаевны. Она принимала самое активное участие в подготовке программы, сама выбирала артистов и даже репетировала с ними. Поэтому этот концерт еще и подарок самой Александры Николаевны всем нам", - объявили конферансье.

Зал встретил ее аплодисментами, стоя. Юбиляр без лишних слов направилась к белоснежному роялю и взяла микрофон, только чтобы ответить на поздравление президента Владимира Путина, который сообщил, что наградил ее высшей наградой России - орденом Андрея Первозванного. По его словам, вручение этой награды состоится в Кремле.

"Спасибо вам за добрые слова, за то, что мне предстоит получить высокую награду. Андрей Первозванный - великий человек, великий мученик, для меня это большая честь - получить такую награду", - сказала Пахмутова, а также ответно пожелала главе государства счастья и крепкого здоровья, "чтобы получалось все доброе, хорошее, высокое, что вы хотели для нашей страны".

Музыкальное сопровождение жизни страны

Для концерта Пахмутова выбрала как свои самые известные песни, так и симфоническую музыку. Вечер открыло сочинение для колоколов и оркестра "Благовест", прозвучали мировые премьеры: фрагмент из балета "Дубровский" и адажио из балета "Русалочка". Их представили артисты Сергей Полунин и Екатерина Шипулина. На знаменитой "Птице-тройке" героиня вечера уступила рояль Денису Мацуеву, для которого и была написана фортепианная партия пьесы.

Основу концерта составили любимые всеми песни на музыку Пахмутовой под аккомпанемент Симфонического оркестра Большого театра и дирижеров Михаила Плетнева, Юрия Башмета и Александра Соловьева. Лев Лещенко исполнил "Старый клен", "Нам не жить друг без друга", "Команду молодости нашей" и "До свидания, Москва", Тамара Гвердцители - "Нежность", Александр Градский - "Как молоды мы были", Анна Нетребко - "Беловежскую пущу", Василий Ладюк - "Русский вальс", Олег Газманов - "Трус не играет в хоккей", Сергей Безруков - "Главное, ребята". "Спасибо вам за ваши удивительные песни, в них столько души, нежности, настоящей любви, а главное - эти песни никогда не дадут нашим сердцам стареть", - отметил Безруков.

Весь зал встал под песню "Поклонимся великим тем годам" в исполнении Николая Баскова и хора ансамбля им. Александрова. "Спасибо вам огромное за то, что вы воспитываете в наших сердцах чистоту, доброту, порядочность и любовь к своей стране", - обратился певец к маэстро. Артист театра и кино Александр Петров прочитал стихотворение "Ополчение" супруга Пахмутовой, поэта Николая Добронравова в сопровождении "Прелюдии памяти подольских курсантов".

Композицию "Герои спорта" исполнила делегация олимпийских чемпионов: баскетболист Иван Едешко, хоккеисты Вячеслав Фетисов и Владислав Третьяк, гимнастка Лариса Латынина, фигуристка Аделина Сотникова, а также спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Третьяк вручил Пахмутовой хоккейную майку с номером один. "Вы, действительно, первый номер, потому что вы всегда были с нами. Вы всегда вели нас в бой своей музыкой, а мы старались, чтобы гимн Советского Союза, России звучал для наших людей", - подчеркнул он.

Пахмутову поздравила ее подруга, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова. "Твоя музыка помогает там, в далеком космосе, осознать, как велико то, что нас объединяет, и ничтожно то, что нас разъединяет. Спасибо огромное за великое творчество, которое помогает нам жить, трудиться, любить Родину и делать все для того, чтобы она была и могучей, и красивой", - сказала она.

Финальным аккордом вечера стала песня "Надежда", исполненная Лещенко и всем залом хором. "Я очень волновалась и волнуюсь, что на этой сцене - священной для меня - разрешили петь и серьезные, и легкомысленные песни. Я этого не забуду, - призналась Пахмутова. - Всем хочу пожелать счастья, радости и встреч с новой, интересной и прекрасной музыкой".