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Шнуров назвал фильм Дудя про Колыму плохо сделанной документалистикой

По мнению музыканта, блогер не до конца понимает, что такое достоверность

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Музыкант Сергей Шнуров считает, что фильм блогера Юрия Дудя "Колыма - родина нашего страха" плохо сделан и слабо выдержан в документальном жанре. Об этом он рассказал в понедельник в интервью ведущей программы "Просто о сложном" Софико Шеварднадзе, выходящей в Яндекс.Эфире.

"Это отвратительно...Мне это не нравится, - сказал Шнуров. - Как зритель, как потребитель я это смотреть не буду, потому что это плохо сделано как документалка, а я все-таки был три раза членом жюри документальных фильмов. В документальных фильмах я кое-что понимаю".

Кроме того, музыкант считает, что известный блогер пребывает в иллюзиях о том, что такое достоверность. "У Юрия Дудя есть такая профессиональная футбольная деформация, потому что "тру" (true - правда, сленг "трушность" - достоверность - прим. ТАСС) - это из болельной среды. Тру - я за команду! Это иллюзии, с которыми ему придется бороться, или, если он их не поборет, он проиграет. С иллюзиями ты не выиграешь...Я вижу у него вот это слабое место".

В интервью Шеварднадзе Шнуров также рассказал о правилах работы на платформе YouTube успешного блогера. По его словам, к ним можно отнести регулярность выходов роликов, а также блогер должен быть "чуть-чуть интеллектуальнее, чем среднестатистический человек", слишком блистать умом, считает Шнуров, не следует.

Лидер группы "Ленинград" также рассказал, в чем секрет его хита "Экспонат", как с помощью математики просчитать успех песни, он также сообщил, что давно переориентировался на женскую аудиторию, а вдохновение порой черпал в журнале Cosmopolitan. Шнуров сообщил, почему не боится стареть, почему читать всего три книги в год очень плохо, а также рассказал, почему не намерен отвечать на выпады в его адрес рэпера Гнойного.

Группа "Ленинград" создана в 1997 году в Санкт-Петербурге, лидер и автор большинства ее песен - Сергей Шнуров. Отличительной чертой творчества коллектива стали эксцентричные песни бытовой тематики с большим количеством нецензурной лексики. Весной 2019 года было объявлено о прощальном турне "Ленинграда".

Передача "Просто о сложном" выходит раз в десять дней, цикл программ снимают полностью на iPhone. Создатели ток-шоу приглашают в эфир самых известных представителей той или иной области - ученых, режиссеров, писателей, предпринимателей.

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