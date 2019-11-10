Стали известны победители международного кинофестиваля в Салониках

АФИНЫ, 10 ноября. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Главный приз международного конкурса 60-го юбилейного Салоникского международного кинофестиваля - статуэтку "Золотой Александр", - сопровождающуюся премией в €15 тыс., получила картина "И придет огонь" режиссера Оливера Лаше (совместное производство Испании, Франции и Люксембурга). Об этом сообщили корреспонденту ТАСС организаторы кинофорума, торжественная церемония закрытия которого состоялась в воскресенье вечером.

Сыгравший в фильме "И придет огонь" главную роль актер Амадор Ариас удостоен приза за лучшую мужскую роль. В картине рассказывается о судьбе Амадора Коро, который получил два года тюрьмы за крупный пожар, который он якобы устроил в родных краях. Отсидев срок, испанец возвращается домой к пожилой матери, сельским будням и немногочисленным местным жителям, которые обходят стороной Амадора и считают его пироманом. Когда в лесу снова вспыхивает сильный пожар, то подозрения снова падают на Амадора.

Статуэтка "Серебряный Александр" - второй основной приз кинофестиваля, сопровождающийся премией в €8 тыс. евро, - присужден картине "Лихорадка" (совместное производство Бразилии, Франции и Германии) молодого бразильского кинорежисера Майи Да-Рин, получившей степень магистра в области истории кино и искусства в Университете Париж III - Новая Сорбонна. Фильм, базирующийся на смеси реальности и вымысла, повествует об охраннике огромных судоверфей в бразильском городе Манаус, которого хотят отправить на учебу. Внезапно его поражает таинственная лихорадка, которую врачи не могут объяснить или вылечить.

Третий главный приз - "Бронзовый Александр", присуждаемый за лучшую режиссуру (без денежной премии), - достался перуанскому кинорежиссеру Мелине Леон за картину "Песня без имени" (совместное производство Перу, Испании и США). Картина рассказывает о поисках коренной жительницей горного района Анд Джорджиной ее похищенной новорожденной дочери, в которых ей помогает один местный журналист. Фильм основывается на реальной торговле детьми, которая потрясла Перу в 1980-х годах.

Награду за лучшую женскую роль получила испанская актриса Грета Фернандез, сыгравшая в картине "Дочь вора" испанского режиссера Белен Фунес. Фильм знакомит зрителей с 20-летней матерью-одиночкой Сарой, которая живет в пригороде Барселоны в квартире, предоставленной ей социальными службами, и пытается восстановить отношения с отцом своего ребенка.

Всего в программу основного международного конкурса салоникского киносмотра были включены 14 фильмов, в создании которых приняли участие кинематографисты Швеции, Греции, Бразилии, Франции, Германии, Испании, Люксембурга, Австрии, Колумбии, Аргентины, Нидерландов, Дании, Бельгии, Ирландии, Великобритании, Перу, США, Сингапура и Тайваня.

Российское кино в Салониках

Салоникский кинофестиваль проходил с 31 октября по 10 ноября. Всего на нем были продемонстрированы 258 фильмов из 51 страны. Россия была представлена на кинофестивале в рубрике "Вне конкурса" фильмом "Дылда" российского режиссера Кантемира Балагова, который РФ выдвинула в качестве номинанта на престижную премию "Оскар". Действие фильма происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые после войны пытаются заново начать мирную жизнь в пережившем блокаду Ленинграде.

В рубрике "Встречайте соседей" показали триллер "Преступный человек" сценариста и теоретика кино и театра, художественного руководителя Московской школы нового кино Дмитрия Мамулии, снятый при участии России с грузинскими актерами. По сюжету, главный герой ленты - 28-летний инженер - становится случайным свидетелем убийства известного вратаря, и это полностью меняет его жизнь.

Мамулия рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС, что впервые приехал на международный кинофестиваль в Салониках и сразу почувствовал интерес местной публики к российскому кино. "На показе нашего фильма был почти полный зал, и ни один зритель не ушел", - сказал Мамулия, добавив, что россиян может интересовать совместное производство с Грецией. "Это не только из-за красивой природы, но и из-за смежности наших культур. Мне, например, это очень интересно. Существует новое греческое кино, например такие известные [в мировой киноиндустрии] режиссеры как [Йоргос] Лантимос и [Афина Рахель] Цангари", - подчеркнул кинорежиссер.