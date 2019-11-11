"Я король мира!" Леонардо Ди Каприо — 45

Почему знаменитые актеры делают татуировки с его именем? Кто считает, что Лео лучше Брэда Питта? Когда на самом деле у него появилась первая статуэтка "Оскар"? В день рождения актера вспоминаем забавные истории о его жизни

Вы знаете, что у Тома Харди есть татуировка — "Лео знает все"? Это было платой за пари, которое проиграл Харди: Ди Каприо предсказал его номинацию на премию "Оскар" за фильм "Выживший" в 2015 году и, после радостной новости (Том стал кандидатом в категории "Лучшая мужская роль второго плана"), Харди пришлось посетить тату-мастера. Возможно, правда, татуировка ошибается, ведь сам Лео о своем выигрыше не подозревал.

Заветная статуэтка появилась у актера лишь в 2016 году, когда ему был 41 год. К слову, до "Выжившего" в фильмографии Лео значилось почти четыре десятка полноформатных работ (мы еще не учитываем и другие его роли), и за его плечами были такие картины, как "Что гложет Гилберта Грейпа", "Пляж", "Поймай меня, если сможешь", "Авиатор", "Остров проклятых", "Начало", "Волк с Уолл-стрит", "Джанго освобожденный", "Великий Гэтсби" и, конечно же, легендарный "Титаник". Про "Оскар" В 1996 году на кастинге за роль Джека Доусона ("Титаник") Леонардо пришлось соревноваться с Томом Крузом, Кристианом Бейлом, даже Маколеем Калкиным и, что самое интересное, Брэдом Питтом (с которым они сыграли главные роли в последнем фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде…"). Роль досталась Ди Каприо — возможно, потому, что уже тогда в нем увидели очарование, которое помогло ему стать любимчиком зрителей со всего мира. Помните сцену, где Джек стоит на носу корабля и кричит "Я король мира!" в самом начале фильма? Это была чистая импровизация актера, но как удачно вышло.

' YouTube / 20th Century Fox UK'

У Лео интересные отношения с премией "Оскар". Критики говорят, что награду можно было вручить ему еще в 19 лет за роль в фильме "Что гложет Гилберта Грейпа". Это была его первая серьезная и совершенно недетская роль. Ему пришлось примерить на себя жизнь 18-летнего умственно отсталого мальчика, который все время балансирует на грани жизни и смерти. Перед тем как приступить к работе, ответственный актер посещал детские дома. Благодаря этому фильму он получил свою первую номинацию. Потом были номинации за ленты "Авиатор", "Кровавый алмаз", "Джанго освобожденный", "Волк с Уолл-стрит", но академия всегда предпочитала кого-то другого. Зато в 2016 году актер получил сразу две награды. Одну из них ему подготовили поклонники из Якутии, которым тема Севера и выживания близка и по настроению, и по атмосфере, и, наверное, даже по температуре. После просмотра фильма жители Севера так вдохновились, что организовали сбор средств на копию статуэтки "Оскар" — только сделать ее хотели из серебра (у якутчан этот металл имеет сакральный смысл). Еще у этого "Оскара" была азиатская внешность, а вместо меча "Оскар" держал национальный сосуд — чорон. Уже в марте довольный артист опубликовал фото в Instagram со словами благодарности.

Про карьеру Когда смотришь на фильмографию Лео, после "Человека в железной маске" его карьера только и делает, что идет вверх. У него только главные роли в фильмах. Его всегда отмечают критики. Зрители иногда идут на фильм только ради Ди Каприо. Что уж говорить о том, сколько раз пересматривались "Титаник", "Волк с Уолл-стрит" или "Джанго освобожденный". Все это, конечно, не достается ему просто так. Он тщательно готовится к каждой роли. А когда понимает, что устал и выдохся, берет перерыв. Двухгодичный брейк Лео взял после работы над "Волком с Уолл-стрит". По его признанию, эта роль совершенно вымотала его как морально, так и физически. Тот перерыв закончился в итоге работой над фильмом "Выживший", и, получив "Оскар", актер снова взял тайм-аут. Он путешествовал по разным странам, изучал новое и работал над документальным фильмом о дикой природе. Про природу Желание снять его было не случайно. Еще до того, как начать карьеру актера, Лео увлекался океанологией. После же, посвятив себя творчеству, он занимался вопросами экологии, вкладывал деньги в фонды сохранения дикой природы. Однажды он даже поехал в Санкт-Петербург на международный форум по сохранению тигров. Правда, его полет был прерван из-за неполадки в самолете, но Лео все равно добрался до пункта назначения и вложил $1 млн в создание заповедника для тигров. Недавно он встретился с нашумевшей экоактивисткой из Швеции Гретой Тунберг. Актер поделился совместным фото в Instagram: "Я надеюсь, что послание Греты — это тревожный сигнал для всех мировых лидеров о том, что пора бездействия закончилась. Именно благодаря Грете и молодым активистам во всем мире я с оптимизмом смотрю в будущее".