Родители Дмитрия Хворостовского представили книгу об истории семьи

"В создании книги через свои рассказы принимали участие мои родственники с начала XIX века, со времен переселения моих предков из Германии. У нас в семье было заведено, что старшие рассказывали о предках, и все это передавалось. Даже нынешние знакомые, кто побывал в селе, где зарождалась наша семья, говорят, что Веберы-Зуевы - потрясающие рассказчики", - отметила автор.

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Мать выдающегося российского баритона Дмитрия Хворостовского Людмила Хворостовская представила автобиографический роман "История семьи. Сибирская сага". Книга рассказывает не только о певце, а обо всем роде с начала XIX века, сообщила автор в понедельник на пресс-конференции в ТАСС.

Отец знаменитого оперного певца Александр Хворостовский рассказал, что его жена начала писать роман 10 лет назад. "Она лет 10 назад начала писать эту книгу, сперва тайком от меня. А потом уже, когда тетрадки были исписаны, я начал переносить рассказ в компьютер, редактировать что-то", - рассказал он.

Повествование о Дмитрии занимает около четверти книги и оканчивается его поступлением в институт. "В первое время, когда Дима начинал петь, ко мне подходили корреспонденты и спрашивали: "Откуда он такой?", - отметил отец певца. - Я думаю, что эта книга объяснит, потому что все переживания и достижения предков откладываются в характере, генах".

Людмила Петровна посетовала, что не смогла добиться подробных сведений от родственников супруга, поэтому история Хворостовских начинается уже с момента знакомства родителей баритона. При этом певческий талант Дмитрий унаследовал именно от отца, который, по собственному признанию, "фанатично любит пение".

"В этой книге нет ни слова неправды, ни слова из интернета", - отметили родители Хворостовского. По признанию матери певца, она писала для своих внуков, которые когда-то захотят узнать историю семьи. Книга выпущена в издательстве "Эксмо" тиражом в 4 тыс. экземпляров. Рассказ сопровождают фотографии из семейного архива, включая снимки начала XX века.

Народный артист России Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября 2017 года в Лондоне в возрасте 55 лет после продолжительной болезни. Баритон выступал в оперных театрах "Ковент-Гарден" (Лондон), "Метрополитен-опера" (Нью-Йорк) и на других престижных площадках, исполнял партии в операх "Севильский цирюльник" Джоаккино Россини, "Травиата" Джузеппе Верди, "Иоланта" Петра Чайковского. Его имя носят Институт искусств и театр оперы и балета в Красноярске, где певец начинал свой творческий путь. В сентябре в Красноярске был открыт памятник Хворостовскому, в октябре монумент был установлен также на Новодевичьем кладбище в Москве.