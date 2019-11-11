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VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум

Петербургскому музею передадут табличку от иконы, подаренной Николаю II

Церемония передачи состоится на площадке VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума

ВЛАДИМИР, 11 ноября. /ТАСС/. Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник передаст Государственному музею истории религии медную пластину с гравировкой, которая прилагалась к иконе, подаренной императору Николаю II во время его визита во Владимирскую губернию в 1913 году. Церемония передачи состоится на площадке VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума, сообщила журналистам гендиректор владимирского музея Светлана Мельникова.

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Икона "Владимирская Богоматерь" в золоченом серебряном окладе была подарена Николаю II Владимирским купеческим обществом во время визита императора во Владимирскую губернию в мае 1913 года. Икона хранилась в одном из дворцов Петербурга, после революции она оказалась в государственном музейном фонде, а в годы Великой Отечественной войны - в башкирском Сарапуле, откуда в 1946 году ее передали в фонд музея истории религии в Петербурге.

"Научный совет и дирекция музея-заповедника приняли решение, что в соответствии с музейной этикой, принципами музейного дела мы торжественно передаем эту табличку музею истории религии. Таким образом, по прошествии стольких лет икона и дарственная табличка соединятся. Нам кажется, что это замечательная музейная история", - отметила Мельникова.

По ее словам, в 2015 году в адрес Владимиро-Суздальского музея-заповедника поступило письмо от гражданина Германии Вольфганга Крюгеля. Он сообщил, что, разбирая личные вещи, неожиданно наткнулся на металлическую табличку с гравировкой на русском языке "Его императорскому величеству государю-императору Николаю Александровичу благоговейное подношение Владимирского купеческого общества - 16 мая 1913 г.". После того, как табличка была передана во Владимиро-Суздальский музей-заповедник, специалисты обнаружили на ней инвентарный номер и четыре отверстия, которые совпадали с отверстиями на иконе, хранящейся в Санкт-Петербургском музее.

"Когда во время Великой Отечественной войны в 1941 году экспонаты вывозились из центральных городов страны, в том числе, из Петербурга, икона Владимирской богоматери <…> была вывезена в Башкирию, в Сарапул. Но недрагоценная табличка, которая, очевидно, прикладывалась к этой иконе, хранилась отдельно, и ее в Сарапул не увозили. Судя по всему, она осталась в Санкт-Петербурге", - добавила Мельникова.

История попадания пластины в Германию музейщикам пока неизвестна. Специалисты надеются, что открыть эту тайну поможет сам Вольфганг Крюгель, который вместе с супругой приедет на Международный Петербургский культурный форум по приглашению дирекции мероприятия. Там же Владимиро-Суздальский музей подпишет с Государственным музеем истории религии соглашение о сотрудничестве, что позволит в дальнейшем проводить совместные мероприятия и заниматься издательской деятельностью.

О форуме

VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) пройдет с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума, а также проведет секцию "Массовые коммуникации", в которой примут участие деятели культуры и представители международных СМИ.

Теги
РоссияВладимирская областьVIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
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