Режиссер Юрий Кара отметит 65-летие со своими учениками на студенческом фестивале ВГИКа

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Режиссер Юрий Кара, которому 12 ноября исполняется 65 лет, планирует встретить день рождения вместе со своими учениками на Международном студенческом фестивале Всероссийского государственного института кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК), а после отпраздновать этот день с семьей. Об этом он сообщил ТАСС во вторник.

"В этот раз день рождения выпал на Международный кинофестиваль ВГИКа. Я хотел бы его отметить трудовыми успехами своих учеников и порадоваться, что есть талантливые ребята, которые приходят в наш кинематограф. А так, собственно, в кругу своих ближайших друзей - моей супруги и моей дочери. Будем отмечать дома", - сказал он.

Сейчас режиссер продолжает работу над картиной "Меркурий". Фильм расскажет о подвиге русских моряков во время русско-турецкой войны 1828-1829 годов, когда небольшой 18-пушечный бриг одержал победу в бою с двумя огромными турецкими линкорами, у которых было в 10 раз больше пушек. Моряки проявили мужество и героизм, им был поставлен памятник в Севастополе.

"В ознаменование этого подвига Николай I распорядился, чтобы всегда в русском флоте был корабль с названием "Меркурий". В 1917 году традиция прервалась, но моими стараниями и людей, которые чтят русскую историю, в апреле месяце были заложены четыре военных корабля, и один из них [президент] Владимир Владимирович Путин и [министр обороны] Сергей Кужугетович Шойгу назвали "Меркурий". Хотелось бы, чтобы одновременно со спуском корабля состоялась премьера фильма", - добавил режиссер, отметив, что съемки еще не начались, идет подготовительная работа с Черноморским флотом.

Юрий Кара окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой), снял свой первый фильм "Двое на скамейке" в 1985 году. Успех режиссеру принесла его дипломная работа - экранизация повести Бориса Васильева "Завтра была война", выпущенная в 1987 году. Картина получила главный приз "Большой янтарь" Международного кинофестиваля в Кошалине (Польша), специальный приз жюри Международного кинофестиваля в Мангейме (Германия), Гран-при "Золотой колос" Международного кинофестиваля в Вальядолиде (Испания), Гран-при французского фестиваля "Киновстречи в Дюнкерке-88", премию "Ника" (в номинации "Лучшая женская роль" награду получила Нина Русланова). Режиссер также поставил фильмы "Воры в законе", "Мастер и Маргарита", "Королев" и другие.