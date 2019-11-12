Скульптура девочки с аккордеоном появится в центре Волгограда в честь 90-летия Пахмутовой

"Это такой реверанс от волгоградцев в честь 90-летия знаменитой землячки Александры Пахмутовой. В основе - реальный факт из ее детства, когда она 13-летней девочкой играла на трофейном аккордеоне перед ранеными бойцами в эвакуационных госпиталях. Открытие скульптуры в сквере на одном из склонов поймы реки Царица, где сейчас благоустраивается территория, запланировано на пятницу, 15 ноября",- рассказал Щербаков.

Он уточнил, что высота скульптуры всего 1,2 метра. Она представляет собой девочку с заплетенной калачиком косичкой, которая сидит на стуле и играет на аккордеоне. Фигура отлита из бронзы в подмосковном Жуковском на предприятии "Лит арт".

"Идея создать нечто подобное в Волгограде в честь Пахмутовой возникла давно, по меньшей мере лет десять назад. Сейчас реализовать эту идею мне предложил мэр города Виталий Лихачев. С Волгоградом у Пахмутовой связано лишь детство, после которого она уехала в Москву и начала свое триумфальное "шествие". Поэтому и решено отразить в скульптуре именно этот ее период жизни", - отметил художник.

Щербаков - автор многих известных в Волгограде и области скульптур. Это памятник князю Александру Невскому на главной площади города, скульптурная композиция "Скорбящая" на военно-мемориальном кладбище у села Россошки под Волгоградом, памятник погибшим в Афганистане воинам-интернационалистам, открытый в городе Волжском, памятник легендарному летчику Алексею Маресьеву, установленный на родине героя в Камышине. Некоторые работы Щербакова находятся в частных коллекциях в Италии, Германии, Испании, Франции, Китае. Он неоднократно принимал участие в различных международных выставках.

О Пахмутовой

Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (ныне - район Волгограда), где уже в возрасте пяти лет сочинила свою первую пьесу для фортепиано "Петухи поют". В 1936 году поступила в городскую музыкальную школу, где проучилась до начала войны. В 1942-1943 годах Пахмутова находилась в эвакуации в Караганде (Казахская ССР, ныне - Республика Казахстан), в этот период она написала свои первые песни - "Если будешь ранен, милый, на войне" и "Если я не вернусь, дорогая" на стихи Иосифа Уткина.

На счету композитора четыре сотни песен, многие из которых написаны в соавторстве с супругом, поэтом Николаем Добронравовым, и отражают то, чем все эти годы жила страна. Композиции Пахмутовой считают своими гимнами люди самых разных профессий - военные, космонавты, летчики, спортсмены, строители. Многие из песен неизменно ассоциируются с известными кинокартинами, такими как "Три тополя на Плющихе". А композиция "Герои спорта", написанная в 1972 году, триумфально сопровождает финальные титры современной уже картины - "Движение вверх" - о победе советской сборной по баскетболу на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году. Вписана в личные летописи миллионов россиян и жителей разных стран мира и песня Пахмутовой "На трибунах становится тише", прозвучавшая на закрытии XXII Летних Олимпийских игр-1980 в Москве.

9 ноября Пахмутовой исполнилось 90 лет.