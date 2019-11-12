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Variety назвал возможных претендентов на премию "Оскар"

Фильмы "Ирландец", "Однажды...в Голливуде" и "Брачная история" являются основными претендентами на получение премии

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. Драма "Ирландец (The Irishman, 2019), повествующая о водителе-дальнобойщике, связавшемся с мафией и ставшим киллером, считается одним из основных претендентов на премию "Оскар" Американской академии киноискусств в категории "Лучший фильм". С таким прогнозом выступил в понедельник в журнал Variety, отметив при этом, что на награду в номинации "Лучший актер первого плана" может претендовать Роберт Де Ниро, сыгравший в "Ирландце" главную роль, а также сыгравший в этом же фильме Аль Пачино - в номинации "Лучший актер второго плана".

Среди возможных претендентов на "Оскар" за лучший фильм журнал называет также драму "Брачная история "(Marriage Story, 2019) режиссера Ноа Баумбака - рассказ о мучительном разводе театрального режиссера и его жены-актрисы, драму "Однажды... в Голливуде" (Once Upon a Time... in Hollywood, 2019) режиссера Квентина Тарантино о Голливуде конца 1960-х годов, а также фильм "Маленькие женщины" (Little Women, 2019) режиссера Греты Гервиг о четырех сестрах, живших во времена Гражданской войны в США, и фильм о главном враге супергероя Бэтмена "Джокер" (Joker, 2019) режиссера Тодда Филлипса.

В номинации "Лучший режиссер" за награду, по прогнозу Variety, могут бороться Мартин Скорсезе ("Ирландец"), Ноа Баумбак ("Брачная история), Грета Гервиг (Маленькие женщины"), Квентин Тарантино ("Однажды... в Голливуде), Педро Альмодовар за ленту "Боль и слава" (Pain and Glory, 2019) и Терренс Малик за ленту "Тайная жизнь" (A Hidden Life, 2019) об австрийце, казненном за отказ служить в гитлеровской армии.

На "Оскар" в номинации "Лучшая актриса первого плана", по оценке Variety, могли бы претендовать Аквафина (настоящее имя - Нора Лам), сыгравшая роль в ленте режиссера Лулу Ванг "Прощание" (The Farewell, 2019) о сложных взаимоотношениях в китайской семье; Синтия Эриво за роль в фильме режиссера Кейси Леммонса "Гарриет" (Harriet, 2019) о бывшей рабыне Гарриет Табмэн, Скарлетт Йоханссон, сыгравшая в "Брачной истории", и Сирша Ронан за роль в "Маленьких женщинах".

В то же время, как отметил журнал, есть фильмы, которые пока не вышли в прокат, например лента "1917" режиссера Сэма Мендеса о солдатах Первой мировой войны, а также фантастический фильм Тома Хупера "Cats" о бале кошек из "Племени избранных". "Эти фильмы тоже могут включиться в борьбу за награды", - отметил Variety.

Официальное голосование членов Американской академии киноискусств по выдвижению номинантов на "Оскар" начнется 2 января 2020 года и завершится 7 января. 13 января номинанты будут названы, а итоговое голосование по определению лауреатов начнется 30 января и завершится 4 февраля.

92-я церемония вручений премий "Оскар" за заслуги в области кинематографа за 2019 год в 24 номинациях состоится в воскресенье, 9 февраля 2020 года, в Лос-Анджелесе.

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США
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