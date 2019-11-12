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VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум

Абхазская делегация обсудит на форуме в Петербурге сотрудничество с РФ в области культуры

Мероприятие пройдет 14-16 ноября

СУХУМ, 12 ноября. /ТАСС/. Делегация Абхазии обсудит с российскими коллегами вопросы сотрудничества в области культуры на ближайшие годы на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который будет проходить 14-16 ноября. Об этом сообщила во вторник ТАСС министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия, которая возглавит абхазскую делегацию.

"В среду абхазская делегация вылетает в Санкт-Петербург для участия в VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который ежегодно собирает тысячи экспертов в области культуры со всего мира. Мы обсудим со своими российскими коллегами планы сотрудничества на 2020 год и ближайшие три года", - сказала Арсалия.

Министр напомнила, что на прошлогоднем форуме министерства культуры России и Абхазии подписали двустороннее соглашение, которое предусматривало план сотрудничества в сфере культуры в 2019 году. По этому соглашению состоялись двусторонние гастроли театров и творческих коллективов, встречи с экспертами в сфере сохранения историко-культурного наследия, выставка абхазских художников в честь 80-летия Союза художников Абхазии в Москве.

Основная тема ПМКФ - "Культурные коды в условиях глобализации". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума, а также проводит секцию "Массовые коммуникации", в которой примут участие деятели культуры и представители международных СМИ.

Теги
АбхазияРоссияVIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
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